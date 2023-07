Rodada de negócios na América Central impulsiona setor pet entre empresários

São Paulo (SP) – O Instituto Pet Brasil (IPB), instituição que há dez anos estimula o desenvolvimento do setor pet brasileiro, em conjunto com o Projeto Setorial Pet Brasil, parceria do IPB com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), promoverá a Rodada de Negócios Brasil – Guatemala – Costa Rica – Panamá no dia 26 de julho, às 13h. Para fortalecer o mercado pet, o evento online reunirá 18 empresas dos quatro países, com enfoque nos segmentos de Pet Food, Pet Care e Pet Vet.

Nelo Marraccini, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Pet Brasil, destaca a importância do encontro: “Essa iniciativa é um marco para o setor pet. Demonstramos nosso comprometimento em fortalecer as relações comerciais entre o Brasil, Guatemala e Costa Rica, permitindo a expansão de negócios e a troca de conhecimento nessa região promissora.”

Durante o evento, especialistas, representantes do setor pet e empresários terão a oportunidade de apresentar suas empresas, produtos e serviços em um ambiente virtual colaborativo. As rodadas de negócios individuais possibilitarão discussões sobre parcerias e acordos comerciais, além de estabelecer contatos valiosos para o crescimento mútuo.

O Instituto Pet Brasil é reconhecido por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do mercado pet brasileiro, promovendo inovação, qualidade e bem-estar animal. A Rodada de Negócios Brasil – Guatemala – Costa Rica – Panamá reforça essa missão, impulsionando o crescimento do setor e fortalecendo as relações comerciais entre os países participantes. Para participar, clique aqui.

Do Brasil para o mundo

Regiões como África, América Central e Europa, e países como China, Estados Unidos, México e Argentina estão entre os focos do Projeto Setorial Pet Brasil neste ano. Além disso, o calendário de feiras de 2023 prevê o International Pet Meeting Expo 2023, promovido pelo próprio IPB, em novembro, no Brasil.

Empresas brasileiras podem manifestar interesse em participar das ações internacionais promovidas pelo IPB preenchendo formulário neste link. Além da participação em eventos exclusivos, participantes do Projeto Setorial Pet Brasil têm benefícios como o chão de feira, coordenação da montagem do estande e coordenação do evento.

Sobre o Instituto Pet Brasil

O Instituto Pet Brasil (IPB) nasceu em 2013 para estimular o desenvolvimento do setor Pet, composto pelos pilares criação, produtos e serviços para animais de estimação. A entidade lidera projetos de fomento ao conhecimento, ao empreendedorismo e à inovação, com o objetivo de profissionalizar toda a cadeia pet. Nosso objetivo é construir um setor profissionalizado, e fortalecer a relação entre seres humanos e animais de estimação, que comprovadamente é benéfica para a saúde e o bem-estar de ambos.

O IPB disponibiliza informações relevantes para o setor, bem como promove a capacitação das empresas brasileiras, gerando mais competitividade e, com isso, serviços cada vez melhores para os nossos melhores amigos.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira.

*Com informações da assessoria

