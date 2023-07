Raiz Campos leva “Arte Urbana na Escola” para alunos de escola pública de Manaus

Manaus (AM) – Técnicas de muralismo foram ensinadas aos estudantes da Escola Estadual Senador Cunha Melo, por meio do projeto “Arte Urbana na Escola”, idealizado pelo artista Raiz Campos, conhecido por seus grafites que retratam a beleza e a luta amazônica. O projeto, que começou no dia 17 de julho e vai até o dia 27, foi contemplado pelo edital “Prêmio Thiago de Mello”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult.

A ideia do projeto é trazer a vivência da arte urbana, durante 10 dias, para dentro da escola, segundo o idealizador do projeto, que convidou outros artistas visuais para participar, como Débora Erê, Ploris, Teo, Gnos, Injha, Soft, Máfia, Allie, Riq, Lori, Olhinho, Mega e Bruno tatuador.

“A gente quer não apenas revelar novos talentos, mas também trazer a sensibilidade artística para os alunos, uma sensibilidade sobre a nossa cultura, sobre nosso próprio ambiente”, explica Campos, que retrata a luta amazônica nos seus grafites para o mundo.

Mural colaborativo

Raiz e estudantes colaboram para produção de um mural Fotos: Divulgação

A grande vivência artística, dos alunos de 6 a 14 anos, será completa com palestras e bate-papo com os artistas, exercício em cartilhas para colorir, até chegar o grande momento de colocar todo aprendizado em prática e executar, em conjunto, o painel colaborativo na quadra da escola.

“Todo mundo está animado com o mural colaborativo que os alunos vão pintar porque será entregue para a festa junina da escola. E um dos objetivos do projeto é também criar um sentimento de pertencimento nos estudantes para que eles cuidem do espaço que eles construíram com a arte”, disse. disse.

O mural colaborativo será executado durante esta semana, até o dia 27 de julho e retratará a fauna e flora amazônica para que os estudantes também aprendam mais sobre a valorização do nosso bioma.

Além do mural, os artistas estão realizando a renovação da pintura total da praça da escola em uma força-tarefa para revitalizar o espaço.

“Essa ação não estava prevista, surgiu após o projeto, e a gente teve todo o apoio da Shop Tintas que cedeu todo o material para gente realizar esse projeto de pintura da praça”, finaliza.

Artista Raiz Campos

Raiz é um artista visual reconhecido por divulgar a cultura amazônica Foto: Divulgação

Raiz Campos é um jovem artista visual que impressiona o mundo com seus grafites que representam a cultura amazônica. Já foi convidado para participar de eventos nacionais e internacionais para levar seu olhar sensível e estampar diversos lugares, ganhando destaque na mídia nacional e internacional.

Em abril de 2023 levou a força e resistência amazônica nos seus grafites para Washington (EUA), no Festival River Run – Arts Nature Impact. Raiz foi vencedor do Prêmio Fundação Bunge Juventude no ano de 2019, ano em que o prêmio homenageou a Arte Urbana. O Prêmio Fundação Bunge incentiva a inovação e disseminação de conhecimento, e reconhece profissionais que contribuem para o desenvolvimento da cultura e das ciências no Brasil.

Raiz estava, em 2012, entre os seis grafiteiros que participaram da Pré-Bienal de Artes “Dos lápis de Di ao festim das Barrancas” que reuniu grandes expoentes das artes do Amazonas. Em 2013, Raiz fez uma turnê por 18 cidades, estudando povos e culturas tradicionais de cada lugar em uma imersão artística e divulgação do seu trabalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Obra de Raiz Campos: Esteira indígena grafitada ganha espaço em exposição no Rio de Janeiro

Ritmos afros fortalecem as raízes da cultura popular em Manaus

Com repertório variado, músicos de Manaus se apresentam em shopping