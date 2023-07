UEA: prazo para pedir isenção das taxas de inscrição do SIS e vestibular termina nesta sexta

A lista de candidatos beneficiados com a isenção será divulgada no dia 14 de agosto

O período para solicitar a isenção do pagamento das taxas de inscrição do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2023, acesso 2024, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), termina às 17h (horário de Manaus) desta sexta-feira (28).

A requisição de isenção do pagamento das taxas pode ser efetuada no portal da UEA , mediante o preenchimento do formulário e envio dos documentos comprobatórios.

A divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição ocorrerá no dia 14 de agosto. O período para recursos será de 15 a 16 de agosto, com divulgação do resultado da análise no dia 21 de agosto, pelo portal da UEA.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto de 2023, com término às 17h (horário de Manaus). O boleto de inscrição pode ser pago até o dia 1º de setembro de 2023, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 31 de agosto de 2023.

Vale destacar que todas as Pessoas com Deficiência (PcDs) que comprovem, por meio de laudo médico, a deficiência ou tenha carteira de identificação PcD emitida por órgão público, terão direito à isenção da taxa de pagamento da inscrição. É necessário que os candidatos oficializem o pedido de isenção e apresentem a documentação solicitada nos editais.

Vagas

No total, a UEA oferta 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior). Em comparação ao ano anterior, novas 1.951 vagas foram disponibilizadas para o Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS.

As provas acontecem nos dias 22 de outubro de 2023 para os candidatos do SIS – Acompanhamento I, II e III; e 23 de outubro de 2023 (conhecimentos gerais) e 24 de outubro de 2023 (conhecimentos específicos e redação) para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Serão 127 cursos oferecidos em 32 municípios, sendo 48 cursos destinados à capital e 79 cursos ao interior. Além disso, a UEA oferece 1.142 vagas para PcDs e 344 vagas para indígenas.

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS, tem previsão de ser divulgada no dia 7 de dezembro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

