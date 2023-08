Manaus recebe projeto que vai beneficiar professores e alunos com o ensino de robótica e STEM

Manaus (AM) – A Ardagh Metal Packaging (AMP), empresa do Ardagh Group e uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, e que desde 2018 possui uma fábrica para a produção de tampas e lacres de alumínio em Manaus, no bairro Tarumã, anuncia um dos maiores projetos educacionais da iniciativa privada do Brasil, para beneficiar a educação pública – o Ardagh para a Educação.

Serão investidos cerca de R$ 25 milhões em um período de 10 anos na formação de 2,5 mil professores da rede pública de ensino, nas áreas de Robótica e de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), envolvendo escolas públicas de Manaus, Alagoinhas (BA) e Jacareí (SP), cidades onde a Ardagh mantém unidades produtivas.

A multiplicação dos conhecimentos em sala de aula poderá beneficiar quase 200 mil estudantes do ensino fundamental dessas três localidades, com o aprendizado de competências e habilidades requeridas dos profissionais que vão atuar nas empresas e fábricas no futuro. A AMP já realiza o programa em outros países onde atua, como Alemanha e Estados Unidos, e agora chegou a vez do Brasil e da cidade de Manaus.

Durante os 10 anos do programa, de agosto de 2023 até 2033, 2,5 mil professores serão formados em cursos de Robótica e STEM, dos quais 450 vão participar de uma pós-graduação lato sensu em STEM desenvolvida pela Universidade de Stanford e aplicada no Brasil junto com o Instituto Canoa. Ao capacitar professores e ampliar seus conhecimentos e os de seus alunos em robótica e STEM, o projeto atua estrategicamente na qualificação de crianças e jovens para o futuro do trabalho, em meio a uma realidade marcada por deficiências básicas na educação do país.

Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de 2018, 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos, não possuem o nível básico em Matemática e 55%, em Ciências. Além disso, apenas 13% dos professores de escolas públicas, segundo a pesquisa TIC Educação, de 2020, são formados para usar linguagem de programação e robótica em sala de aula – temas cruciais para um futuro dominado por dados, algoritmos e automação.

A primeira ação do projeto, prevista para o 2º semestre deste ano, vai mapear as condições atuais das escolas públicas de Manaus, em interlocução com as autoridades locais. Com base neste levantamento, que deve ser concluído em dezembro próximo, vão ser definidos os professores e escolas que farão parte da iniciativa. Os cursos em Robótica e STEM começam em 2024, após essa fase preparatória. Ao longo dos 10 anos de projeto, estão previstas mais de 14 mil horas em cursos de formação de professores e a disponibilização de 800 kits de robótica às escolas participantes de Manaus e também de Alagoinhas (BA) e Jacareí (SP).

Outro diferencial previsto no projeto será a capacitação de 360 jovens em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), abrindo oportunidades profissionais a uma parcela vulnerável da população que não concluiu a formação básica e encontra dificuldades para se inserir e crescer no mercado de trabalho.

“A iniciativa faz parte da nossa estratégia global de sustentabilidade social e com ela estamos retornando valor às comunidades que nos acolhem, como a de Manaus, na forma de um projeto educacional de longo prazo, de grande porte e altamente estratégico para o desenvolvimento e a formação dos futuros profissionais do país e da Indústria 4.0”, destaca Elisangela Matos, Diretora de Sustentabilidade da Ardagh Metal Packaging no Brasil.

O Serviço Social da Indústria (SESI) foi o parceiro técnico escolhido para implementar o projeto no Brasil, sendo responsável por toda metodologia educacional, as atividades de formação e avaliação. Esse processo de escolha começou em 2021 e se estendeu por 2 anos, período em que foram avaliadas quase uma dezena de instituições educacionais no país.

“O SESI cumpriu todos os requisitos técnicos exigidos e se destacou na qualidade dos conteúdos, no suporte oferecido aos professores em sala de aula e na capacidade de escalar sua metodologia educacional para as comunidades onde estamos”, pontua Elisangela.

De olho nos resultados

Um dos pontos-chave do projeto será acompanhar de perto o desenvolvimento dos professores e alunos atendidos, tanto no ensino quanto no aprendizado dos conhecimentos em robótica e STEM. O time educacional do SESI fará visitas técnicas periódicas às escolas dos municípios, no intuito de avaliar, do ponto de vista pedagógico, se o que foi treinado com os professores está sendo transmitido em sala de aula para os alunos.

O impacto no aprendizado dos estudantes, por sua vez, será medido por dois estudos recorrentes. O primeiro é o de Avaliação de Impacto, que compara o desempenho de alunos que receberam o treinamento em robótica e STEM com os que não receberam. O segundo é um Estudo Longitudinal, que vai monitorar o desenvolvimento de uma amostra de estudantes nos dez anos de duração do projeto.

Sobre a Ardagh Metal Packaging (AMP)

A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma empresa Ardagh Group, é uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com três unidades de produção no Brasil – fábricas de latas em Jacareí (SP) e Alagoinhas (BA) e uma fábrica de tampas em Manaus (AM).

O escritório central está localizado em São Paulo. Globalmente, a AMP opera 24 instalações de produção nas Américas e Europa, empregando 5.800 funcionários e com receita de US$ 4 bilhões em 2021. A AMP é controlada pela Ardagh Group, que possui 75% dessa empresa e é listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o código AMBP. Para mais informações sobre a Ardagh Metal Packaging no Brasil, acesse: www.ardaghmetalpackaging.com/brazil-pt.

*Com informações da assessoria

