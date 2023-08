Suframa discute com BNDES financiamento de novos negócios

Manaus (AM) – Em reunião realizada em Brasília nesta terça-feira (1), o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, discutiu possibilidades de ampliação de linhas de crédito para financiamento de novos empreendimentos nos Estados da área de abrangência da superintendência – Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia – com o chefe do Departamento de Relacionamento com o Governo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ian Ramalho Guerriero.

Na reunião ficou combinado que a Suframa dará apoio à divulgação de uma cartilha, em fase de conclusão, na qual o banco fornece orientações de acesso a financiamentos, voltado para pequenos empreendedores, micro e médias empresas.

“Isso é muito interessante, pois vai exatamente ao encontro daquilo que nós estamos fazendo, que é o incentivo às agroindústrias da nossa região”, frisou Saraiva.

No encontro também foi abordado o ampliamento de acesso à linha de crédito específica para valores acima de R$ 20 milhões para investimentos em empresas de grande porte que já estão instaladas na área da Suframa, para projetos de diversificação e expansão dos negócios.

“O Ian Ramalho é conselheiro titular do CAS (Conselho de Administração da Suframa). Conhece bem a Zona Franca de Manaus, entende a importância da manutenção do modelo, conhece a movimentação dos empreendedores que investem na nossa região e é um aliado da região Norte, nos pediu apoio para divulgação da cartilha e é o que faremos: vamos disseminar o conteúdo da cartilha do BNDES para toda a região”, ressaltou o superintendente.

Principal instituição de fomento do país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou pretensão de financiar R$ 50 bilhões em projetos ainda neste ano. O valor representa o dobro do volume de créditos repassados no ano passado.

*Com informações da assessoria

