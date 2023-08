Amazonas shopping oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar

O Espaço Saúde vai funcionar das 10h às 21h, na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate.

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping, em parceria com a Faculdade Mathias Machline, vai oferecer, nesta terça-feira (22) e quarta-feira (23), uma série de serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como vacinação, teste rápido de HIV e Hepatite e massagem terapêutica. O Espaço Saúde vai funcionar das 10h às 21h, na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, informa que esta é a segunda ação realizada junto com a Faculdade Mathias Machline e a adesão do público é muito positiva.

“Nosso intuito é reforçar a importância de manter os cuidados com a saúde em dia. Além disso, é uma facilidade a mais para os clientes, que podem passar no shopping rapidamente e se vacinar, por exemplo”, frisou.

A vacinação vai ocorrer das 10h às 15h. No local, serão disponibilizados imunizantes contra Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Difteria e Tétano. O público-alvo da ação são os adultos a partir de 18 anos. É obrigatório a apresentação do cartão de vacina.

Os demais serviços serão disponibilizados até às 21h. Terá, por exemplo, oferta de teste rápido de HIV e Hepatite. Na área de bem-estar, o público vai poder realizar drenagem linfática, liberação miofascial, massagem terapêutica e receber dicas de cuidados com a pele.

Outras atividades

Além do Espaço Saúde, o Amazonas Shopping terá outras atividades durante a semana. Nesta quarta-feira (23), das 16h às 20h, no G1 do Edifício Garagem, acontece mais uma edição da Feira de Produtos Regionais, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

São 36 feirantes, divididos em produtores rurais, artesãos e comerciantes de economia solidária, que vendem frutas, verduras, peixes, pães, mel, artesanatos, entre outros itens. No local, também terá um espaço de café da tarde, com tapiocas, sanduíches, pamonha, banana frita, sucos, pastéis e salgados.

No domingo (27), a partir das 17h, também do G1, terá evento gratuito voltado para o público geek. A ação faz parte do projeto “Domingou”, que semanalmente oferece programação diferente para os visitantes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo aumenta em 40,5% o número de cirurgias no primeiro semestre de 2023

ANS atualiza regras para alteração de hospitais nos planos de saúde

Prefeitura promove evento da Semana do Bebê Manauara em unidade de saúde no Crespo