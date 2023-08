Trânsito no Centro terá interdições para o #Sou Manaus 2023; veja mudanças

A Prefeitura de Manaus interditará determinadas vias do Centro, durante a realização do festival #Sou Manaus Passo a Paço, de 5 a 7 de setembro, para garantir a segurança dos munícipes na circulação de veículos. Além disso, será implementada uma ampla operação de trânsito e transporte para organizar as vias e orientar aqueles que se deslocam para o festival, seja de carro, a pé ou de ônibus, garantindo que o fluxo diário da cidade não seja comprometido.

Ao longo dos três dias de evento, aproximadamente 200 agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão em campo para assegurar a segurança viária aos participantes. Além disso, esses profissionais garantirão que os usuários do transporte público tenham acesso tranquilo às linhas de ônibus. A colaboração entre esses agentes é fundamental para que a mobilidade urbana não seja comprometida e para que o festival transcorra sem imprevistos.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martin, reforça que todo o trajeto estará sinalizado e agentes de trânsito estarão nos locais auxiliando as pessoas que estiverem em direção ao festival. “É importante que as pessoas que vêm pela rua Luís Antony saibam que vai ter o desvio para a rua 10 de Julho, para acessar o Centro pela avenida Getúlio Vargas. Entra pela Getúlio Vargas, daí acessa as avenidas 7 de Setembro e a Eduardo Ribeiro. Nós teremos agentes de trânsito nos principais lugares dos desvios orientando as pessoas. Então preste atenção na sinalização, preste atenção na orientação, que você vai chegar bem, vai conseguir estacionar, vai assistir ao show e vai conseguir entrar e sair do Centro com tranquilidade”, finalizou.

Interdições viária no Centro:

Na quarta-feira, 30/8, às 18h, a rua Governador Vitório, entre as avenidas 7 de Setembro e Visconde de Mauá, será interditada para montagem de uma tenda no local. O fluxo de veículos da via será desviado para a avenida 7 de Setembro.

No dia 1º/9, sexta-feira, a partir de 21h, haverá interdição da rua Governador Vitório entre a rua Padre Ghislândy e avenida 7 de Setembro. Todo o fluxo será desviado para a rua Padre Ghislândy.

Ainda no dia 1º/9, às 21h, a avenida 7 de Setembro será interditada entre a avenida Epaminondas e rua Governador Vitório.

No domingo, 3/9, a praça Dom Pedro será interditada a partir das 6h



Interdições a partir das 6h

No dia 5/9, terça-feira, a partir das 6h, as vias terão fechamento permanente até o encerramento do evento, no dia 7/9.

A rua Governador Vitório, entre as ruas Padre Ghislândy e Visconde de Mauá (acesso local apenas para moradores, trabalhadores do evento e funcionários da Marinha).

A rua Frei José dos Inocentes e rua Bernardo Ramos, entre a avenida Epaminondas e a rua Governador Vitório (acesso local).

A avenida 7 de Setembro, entre a rua Taqueirinha e avenida Epaminondas.

A rua XV de Novembro terá interdição entre a rua Visconde de Mauá e avenida 7 de Setembro.

A partir da rua 10 de Julho, em ambos os lados da via, entre as ruas Luiz Antony e avenida Eduardo Ribeiro, será proibido o estacionamento de veículos. A medida é necessária para que o corredor viário seja utilizado pelos ônibus do transporte público.

Interdição a partir das 9h

A avenida Epaminondas, entre as ruas da Instalação e Padre Ghislândy, será interditada para circulação de veículos e transporte público, a partir das 9h. Toda a frota do transporte coletivo vai ser desviada para a rua da Instalação.

Interdição a partir das 15h

A rua Luiz Antony, entre as ruas 10 de Julho e Padre Ghislândy, terá o fluxo de veículos desviado para a rua 10 de Julho, a partir das 15h.

Interdição a partir das 19h

Todo o corredor viário da avenida Epaminondas será de circulação exclusiva para o transporte coletivo, com a triagem iniciando na avenida Leonardo Malcher com avenida Constantino Nery. Todo o fluxo de veículos será desviado para a rua 10 de Julho, inclusive o transporte coletivo. Os agentes estarão monitorando o local.

Haverá a interdição da rua Lobo D’Almada entre as ruas José Clemente e 10 de Julho, desvio do fluxo para a rua José Clemente.

As linhas de ônibus vão seguir o percurso normal pela avenida Epaminondas, até a rua 10 de Julho, onde serão desviadas para a mesma.

Opções de alterações no itinerário de ônibus

Uma outra rota para os ônibus serão os desvios para a rua 10 de Julho até a avenida Getúlio Vargas, seguem no sentido bairro/Centro e convertem à esquerda para a avenida 7 de Setembro, ou no sentido Centro/bairro em direção ao T1 ou para o bairro.

Outra opção de itinerário para os coletivos serem desviados são: desvios à esquerda para a rua 10 de Julho, após à esquerda para a rua Ferreira Pena em direção ao T1, ou acessam à direita a rua Silva Ramos, seguir pela avenida Tarumã até a avenida Getúlio Vargas seguindo no sentido bairro/Centro até a avenida 7 de Setembro.

O IMMU reforça que a partir das 19h, o corredor viário da avenida Epaminondas será prioritário para a circulação dos ônibus do transporte público. Além dessa medida, as linhas que sofrerão mudança no trajeto serão informadas com antecedência para que o usuário se programe e tenha acesso ao transporte público.

*Com informações da assessoria

