Inscrições abertas para competição game e K-pop do ‘#SouManaus 2023’

A expectativa é de que mais de 3 mil competidores participem do evento de games e cultura geek durante os três dias do festival

Manaus (AM) – Os eventos “Sou Gamer Innovation” e “Sou K-pop” farão parte da programação do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. As atividades ocorrerão no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus. As inscrições são exclusivas para grupos de competidores, por meio do link: https://linktr.ee/sougamerinovation.

A expectativa é de que mais de 3 mil competidores participem do evento de games e cultura geek durante os três dias do festival. No “Sou Gamer Innovation”, serão lançadas competições nas seguintes modalidades: Free Fire masculino; Free Fire Feminino; Fifa 23; Just Dance 23; Kapote (dominó virtual – beta teste); The King Of Fighter 2002; Mortal Kombat; Top Gear; Mario Kart e Cosplay.

O acesso será limitado para 48 times masculinos (de até cinco integrantes em cada time); 24 times femininos (até cinco integrantes em cada time); e 50 vagas para outras modalidades.

“O Casarão da Inovação Cassina é um importante centro de inovação para Manaus, e faz parte do Paço Municipal. Por isso, estamos promovendo essa programação especial para os grupos de games, com competições para todos os estilos. Esse projeto acontece em parceria com a Federação Amazonense de E-Sports”, afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Sou K-Pop

O concurso de K-Pop ocorre nos dias 5 e 7 de setembro. As inscrições estão abertas para competições em grupo e solo, respectivamente nos links: https://bit.ly/44zrL6G e https://bit.ly/3qKrlwN. Os participantes devem ler atentamente o regulamento, antes de efetuar as inscrições, no seguinte site: https://bit.ly/3r1CWr4.

A competição solo ocorre no dia 5, das 15h às 22h, no Casarão da Inovação Cassina. Já o concurso em grupo, será no dia 7, a partir das 17h, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste.

*Com informações da assessoria

