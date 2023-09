Desenvolvimento sustentável com manejo florestal em Manicoré recebe investimentos

Manaus (AM) – Com objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável por meio do manejo florestal em Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, na terça-feira (5), por meio de Termo de Compartilhamento, a entrega de serrarias portáteis a duas associações de produtores rurais para serem utilizadas em suas atividades de manejo florestal.

A entrega corresponde à conclusão de uma série de trabalhos de manejo comunitário realizados por uma parceria entre Idam, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Prefeitura de Manicoré, Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema) e Secretaria do Estado de Produção Rural (Sepror), com o apoio do gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá, Rosivan Moura. Hoje, o projeto conta com três Planos de Manejo Comunitário, com uma Licença de Operação.

“As serrarias seriam, inicialmente, entregues ao município, mas devido a mudanças no sistema optamos pelo Termo de Compartilhamento. As serrarias portáteis foram enviadas a Manicoré e, agora, pudemos entregá-las aos comunitários para poderem utilizá-las em suas operações de desdobramento de madeira”, detalhou a gerente da unidade local do Idam em Manicoré, Mariza Lisley da Silva Jurema.

A entrega beneficiou duas associações de produtores contempladas por Planos de Manejo: a Associação dos Agricultores da Comunidade de Vista Alegre (ASAVA) e a Central Agroextrativista da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (CAARDS).

Na ocasião, a equipe do Idam em Manicoré deu continuidade, também, ao processo de atualização das propostas de crédito dos detentores dos Planos de Manejo. Os associados também receberam uma capacitação, proporcionada pela Sepror, abordando a montagem das serrarias.

*Com informações da assessoria

