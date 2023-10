Assembleia Legislativa realiza Sessão Especial alusiva ao Dia da Amazônia

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizou no Plenário Ruy Araújo, nesta terça-feira (03), Sessão Especial, em alusão ao Dia da Amazônia, em atenção ao requerimento nº 3628/2023 do deputado Sinésio Campos (PT).

Segundo o autor, a Sessão é um convite à reflexão sobre a importância do Bioma Amazônico. “Apesar de sua importância para o planeta, a Amazônia tem sido constantemente ameaçada por inúmeras atividades predatórias. Riscos para a biodiversidade nas florestas amazônicas incluem desmatamento, exploração madeireira, queimadas, fragmentação, mineração, extinção da fauna, invasão de espécies exóticas, tráfico de animais silvestres e mudanças climáticas. Por isso, o Dia da Amazônia convida as pessoas para se preocuparem com a Floresta Amazônica em meio a um cenário preocupante de degradação”, afirmou o deputado.

Durante a Sessão Especial foram entregues oito placas de homenagem à representantes de instituições ligadas à proteção da Amazônia, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama); Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam); Projeto Socioambiental de Limpeza do Ambiente (Remada Ambiental); Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Representando o governador Wilson Lima, a Secretária Executiva Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA, Fabrícia Arruda Moreira, falou sobre a importância da data.

“Este dia gera muita reflexão sobre a Amazônia como a maior floresta tropical e o maior volume de água doce do mundo, com o Rio Amazonas. Mas apesar de toda essa importância, a Amazônia vive em constante ameaça, como desmatamento, queimadas, entre outros e, nesta sessão, convido a todos para que junto com o Governo do Amazonas possamos trabalhar pela preservação da nossa Amazônia”, afirmou.

O diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente, estendeu a homenagem aos servidores da pasta.

“O Poder Legislativo nos homenageia com esta Sessão, reconhece o nosso papel e isso é honroso, pois cada instituição aqui representada faz um serviço para a sociedade. Porém, esta homenagem deve ser estendida aos servidores de cada instituição, porque quem de fato faz o serviço institucional são os servidores”, declarou.

O superintendente do Ibama, Joel Bentes, falou sobre a união institucional com a sociedade civil na proteção de recursos naturais. Ele destacou que o órgão está numa missão que envolve a sociedade civil; os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas. Salientou ainda que é importante reconhecer estas pessoas porque não e fácil defender a floresta.

“Existe uma série de interesses econômicos e políticos. Mexemos com um verdadeiro jogo de interesses, até porque o Ibama não chegaria sozinho em lugar nenhum. O esforço conjunto levou a uma queda de 48% no desmatamento nesses nove primeiros meses de 2023, se comparado aos nove primeiros meses de 2022. Na pauta do garimpo, atuamos bastante, destruímos 470 dragas e balsas de garimpo ilegal no estado”, exemplificou.

*Com informações da CMM

Leia mais:

Em situação de alerta, Prefeitura de Manacapuru pagará R$ 490 mil por show de Zé Vaqueiro

Prefeito anuncia novas medidas para combater vazante histórica

Deputada propõe Programa de Acompanhamento para Mulheres Mastectomizadas