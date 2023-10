Jovens do Rio Negro apresentam espetáculo teatral em Manaus

Manaus (AM) – Jovens do Rio Negro estão preparando o espetáculo teatral ‘Tempestade em Copo d’água’, que será apresentado no dia 17 de outubro, no Teatro Gebes Medeiros, Centro de Manaus, às 19h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

Os jovens fazem parte do Projeto Gari que, há 15 meses, promove atividades de arte e educação na comunidade Três Unidos.

Idealizador da iniciativa, Adriano Rodrigues explicou a proposta do Gari, sigla que significa Grupo de Amigos Representando Ideias.

“É um projeto de arte voltado para o protagonismo juvenil e empoderamento comunitário para jovens de Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDSs). O Gari usa a arte cênica e a logoterapia, que é voltada para o sentido da vida, para trazer esse protagonismo”, ressaltou.

Na última fase do projeto, os jovens produziram o espetáculo, desde o texto que deu origem à peça teatral. No palco, eles também vão atuar e cantar.

O espetáculo conta com patrocínio do Sistema Martins e apoio do Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Meio Ambiente (Sema) e de Cultura e Economia Criativa, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê) e do Ministério da Cultura.

O espetáculo

Vitória Dinis e Mateus Nunes, ambos de 18 anos, são os autores do texto, adaptado para o teatro por Adriano Rodrigues.

No foco do espetáculo ‘Tempestade em Copo d’água’, estão os personagens Juma e Moema, um casal de noivos.

Juma, interpretado por Elinelson Moraes, de 21 anos, vive um dilema: casar ou sair da comunidade onde mora para conquistar o mundo. Antes de decidir, ele acaba magoando todos ao redor, incluindo a noiva.

“Ele está cansado de viver todo dia o mesmo dia, então ele decide largar a comunidade onde vive, para buscar algo novo na cidade. Ele faz isso na pior hora possível. É a partir daí que começa a peça”, adiantou Mateus Nunes.

Já a noiva tem o sonho de casar para formar uma família. Geovana Barbosa, de 16 anos, interpreta a personagem. Ela comemora a participação no elenco do espetáculo.

“O Projeto Gari mudou muito a minha vida, me deixando mais segura e mais confiante em mim mesma. Me sinto realizada por estar representando a arte e mostrar para as pessoas que há muita gente talentosa em comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas”, disse.

Amor, paixão, perdão e mistério compõem o enredo do espetáculo. Com histórias entrelaçadas, a peça também apresenta elementos da cultura caboclo-ribeirinha do Rio Negro, como a Festa do Divino.

Equipe

Criada exclusivamente para a peça, a trilha sonora tem canções autorais assinadas pelos músicos Breno Di’Andrade (teclado), Gabriel Lima (violino), Josias Junior (percussão) e Máriozinho Coelho (contrabaixo). Adriano Rodrigues escreveu as letras das músicas.

Com sonoplastia de Pedro Alexandre Peres, o repertório também traz clássicos da música popular brasileira e até a trilha do famoso musical ‘Cantando na chuva’.

Primeiro amazonense a assinar uma coleção na São Paulo Fashion Week, o estilista Maurício Duarte é o responsável pelo figurino do espetáculo.

Juca Di Souza, conhecido por ambientar grandes espetáculos no Amazonas, criou o cenário da peça teatral. A iluminação cênica é de Evandro Repolho.

A produção geral é de Amanda Magaiver, artista conhecida por produzir e atuar em espetáculos no estado.

O elenco é formado pelos jovens Geovana Barbosa da Silva, Franciraldo Pereira de Oliveira, Samuel de Souza Gois, Jean Vitor da Silva Salgado, Ramilson Dios da Silva, Evilásio de Souza Leite, Tainara da Costa Cruz, Tailane da Costa Cruz, Rodrigo da Silva Oliveira, Natanael Salgado Araújo, Mateufs Campos Nunes, Vitória Dinis Contreiro, Ingrid Naiany Cruz Dias, Neucilane Silva de Moraes, Erinelson Silva de Moraes e Tailon Pontes de Araújo.

Projeto Gari

Gari significa Grupo de Amigos Representando Ideias. O projeto leva arte e educação a jovens de comunidades ribeirinhas do Amazonas.

Atualmente, atua na comunidade Três Unidos, do povo Kambeba, que está situada na margem esquerda do Rio Negro, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuazinho.

Espetáculo e ação solidária

A apresentação do espetáculo vai ocorrer no dia 17 de outubro, no Teatro Gebes Medeiros, Centro de Manaus, às 19h. A entrada é gratuita, e por ordem de chegada.

O público poderá participar de uma ação solidária do Projeto Gari, doando um quilo de alimento não perecível e/ou água. O material arrecadado será entregue a famílias atingidas pela seca no Amazonas.

Empresas e outras instituições também podem doar alimentos e água, entrando em contato com a coordenação do projeto, pelo número (92) 98112-6111.

*com informações da assessoria

