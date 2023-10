Último dia de inscrições de longas e curtas na Mostra Manaus Filme Fantástico 2023

A quarta edição da Mostra Manaus Filme Fantástico, que se destaca pela exclusividade ao gênero do horror, fantasia e suspense, está com as inscrições abertas até hoje (13), no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). De caráter não competitivo, a mostra será realizada de 22 a 25 de novembro, no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus.

As inscrições são gratuitas e iniciaram no dia 22 de setembro, podendo participar curtas, longas-metragens e documentários nacionais e internacionais, englobando todos os gêneros e categorias (LGBTQI+, suspense, animação, terror e fantasia).

O Manaus Filme Fantástico é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esta edição tem como homenageado o cineasta amazonense Z Leão, natural de Anori (distante 195 quilômetros de Manaus), que começou atuar no cinema aos 15 anos em uma produção alemã, no município de Barcelos.

De acordo com o coordenador do evento, Márcio Nascimento, no ano passado, foram 100 filmes inscritos, número que deve ser superado nesta temporada. “Temos muitos documentários que focam sobre o tema e que agora tem a oportunidade de serem exibidos na mostra, assim como um convite a todos os outros segmentos e gêneros”, disse Mário.

Regras para envio dos filmes: Os curtas e mini documentários devem ter no máximo 15 minutos de duração e os longas-metragens e documentários devem ter, no mínimo, 70 minutos.

No ato da inscrição, os participantes devem anexar os seguintes documentos: “Termo de Direitos Autorais de Autorização de Exibição de Obra Cinematográfica” e “Termo de Direitos Autorais de Autorização de Uso de Imagem e Som – 4º Edição Mostra Manaus Filme Fantástico 2023”, devidamente preenchidos e assinados.

As obras cinematográficas com trilhas sonoras de terceiros, sem a devida licença de uso, não podem ser inscritas. Os filmes recebidos irão passar por uma curadoria e os selecionados serão comunicados via e-mail e pelas redes sociais @culturadoam.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo são prorrogadas em Manaus

Artistas revelam emoção de participar do XII Encontro de Tenores, no Teatro Amazonas

Joelma e Tierry são atrações do aniversário de 354 anos de Manaus