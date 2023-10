Centro faz ação de saúde com exames gratuitos em Manaus

Manaus (AM) – O câncer, especialmente o de mama, continua sendo um desafio significativo para a saúde pública no Brasil e no Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no país, com taxas alarmantes de incidência e mortalidade. No Amazonas, a situação também exige atenção, com estimativas que evidenciam a importância de campanhas como o Outubro Rosa, de prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Nesse contexto, o Centro de Ensino Técnico (Centec) encerra este mês com uma grande ação de conscientização e oferta de serviços que visam ampliar nas mulheres a consciência para a importância dos cuidados preventivos e da descoberta da doença logo em seus primeiros estágios, facilitando o tratamento e tornando-o mais eficaz. Para isso, a instituição realiza, na próxima segunda-feira (30), um dia de saúde, com oferta de serviços como exames de preventivo (papanicolau), testes rápidos de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), mamografias e orientações sobre o câncer de mama.

A ação, gratuita, ocorre das 9h às 16h, na sede da escola, localizada na Av. Djalma Batista, 646, São Geraldo. Os serviços são destinados tanto ao público interno (colaboradores e alunas) quanto externo, especialmente pessoas que moram nos bairros adjacentes à unidade de ensino. E para deixar os atendimentos bem organizados, haverá entrega de fichas para controle no local.

Ao todo serão: 50 preventivos para mulheres acima de 24 anos, 150 testes rápidos de IST’s e 25 mamografias, sendo necessária a apresentação do cartão do SUS (Sistema único de Saúde), para posterior encaminhamento a uma unidade de atendimento público.

O enfermeiro Joaquim Rodrigues, coordenador dos cursos de saúde do Centec, explica que o objetivo da ação é alertar as mulheres sobre os riscos do câncer de mama e de colo de útero, incentivando o autocuidado.

“Esse tipo de campanha é muito importante. O Outubro Rosa é uma oportunidade de lembrar a todos que a conscientização é o primeiro passo na luta contra o câncer. Juntos, podemos fazer a diferença e trazer esperança para todas as vidas afetadas por essa doença”, afirma o docente.

Os números alertam

No Brasil, estimam-se 73.610 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio 2023-2025, com uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por 100.000 mulheres. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e reduz a mortalidade. De acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer, em 2019 foram registrados 18.295 óbitos por câncer de mama no país.

No Amazonas, para 2023, são estimados 450 novos casos de câncer de mama, sendo 400 em mulheres e 50 em homens. Além disso, são esperados 610 novos casos de câncer do colo do útero no estado. Esses números destacam a urgência de ampliar o acesso a exames preventivos e tratamentos adequados, conforme dados do Inca.

Durante todo o mês, o Centec está realizando diversas atividades educativas com os alunos e colaboradores para sensibilizar e informar sobre a temática. Um trabalho de conscientização e mobilizações que abrange todos os cursos técnicos da escola.

“Não é apenas uma campanha e oferta de serviços da área da saúde e sim de todas as pessoas que querem construir um mundo melhor. A escola e a comunidade sempre devem andar lado a lado. Então nossa missão é sempre buscar a promoção de saúde. Vamos abraçar essa causa e fazer a diferença! Juntos, podemos vencer o câncer de mama”, reforça o coordenador de saúde, professor Joaquim Rodrigues.

*Com informações da assessoria

