Exposição fotográfica tem entrada gratuita em Manaus

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, a partir das 10h, o Shopping Manaus ViaNorte receberá a exposição fotográfica “Experiência Fenomenológica Contemporânea”, produzida por estudantes do 3º ano da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Prof.ª Lecita Fonseca Ramos. A exposição acontecerá no 1º piso, ao lado das Lojas Americanas, com entrada totalmente gratuita.

A exposição reúne fotografias feitas com luzes natural e artificial, com imagens artísticas-criativas e temas pessoais dos estudantes. A ideia nasceu após os estudantes realizarem pesquisas em sala de aula sobre Fotografia Documental e assistirem à obra “Os Pilares da Fotografia”, com o fotógrafo e artista visual, Rafael Rodrigues. Depois disso, eles seguiram para práticas com luz natural, luz artificial e uso misto das técnicas.

Para Silvia Lúcia Viana, professora da disciplina de Artes e curadora da exposição, o objetivo é consolidar a formação da competência três da Base Nacional Curricular Comum (BNCC): valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

“A partir disso, os estudantes utilizam diferentes linguagens como artística, verbal, corporal e filosófica em um único contexto. Na mesma medida em que leva a uma maior valorização dos aspectos sociais e culturais, o estudante também se identifica como sujeito ativo do processo”, explica a docente.

A exposição tem apoio do Centro Universitário FAMETRO, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto Escolar (SEDUC-AM), e seguirá até a próxima sexta-feira, dia 17.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Monte das Oliveiras – Zona Norte.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show. Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

*com informações da assessoria

leia mais:

Bancada do AM repercute aprovação do texto-base da reforma com exceções para ZFM

Companhia Saltimbancos encena conto de Natal em Manaus

Homem é procurado por estupro de adolescente de 12 anos em Manaus