Ufam abre inscrições para aplicadores de prova no PSC 3ª etapa nesta quinta

Manaus (AM) – A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam) convida quem deseja trabalhar como Aplicador de Prova no Processo Seletivo Contínuo – PSC 2024 – Etapa 3, cujas provas serão aplicadas no dia 10 de dezembro de 2023, que o cadastro e inscrição de colaboradores estará disponível a partir da quinta-feira (30), às 8h, até o preenchimento de cerca de 200 vagas.

O procedimento será realizado exclusivamente através do endereço eletrônico: https://fiscaiscompec.ufam.edu.br. Para mais detalhes, consulte a nota pública de chamada também disponível no site de inscrições da Compec.

Dúvidas tambem podem ser tiradas através do endereço eletrônico f[email protected] – COMPEC.

