Revoltados, os clientes da Logos Veículos denunciaram nas redes sociais, durante esta segunda-feira (4), o calote que sofreram por parte da empresa, que fica situada na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

O vídeo que viralizou mostra uma cliente transtornada, afirmando que não sairá do local, ao mesmo tempo em que uma pessoa tenta acalmá-la. Na sequência, a denunciante mostra o pátio da empresa e revela que a Logos vendeu os veículos, mas não repassou o dinheiro aos clientes.

⚠️ Clientes da Logos Veículos denunciam calote coletivo e pedem justiça. pic.twitter.com/RsKhaVMiud — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 4, 2023

“Vocês que têm veículos aqui, vêm pegar os veículos, são um bando de estelionatários. Venderam meu carro, venderam o carro de um monte de cliente, não pagaram e estão fechando as portas hoje. Então você que tem seu carro, venha para cá, retire o carro, porque eles estão fechando as portas hoje. Bando de estelionatário, bando de bandido. Venderam o carro e não pagaram”, desabafou o cliente que filmou a situação.

Informações preliminares apontam que a empresa encerrou as atividades na sexta-feira (1°). As redes sociais da firma foram desativadas e ao pesquisar sobre a loja no Google, a mensagem que aparece é que ela está “temporariamente fechada”.

Outro denunciante, identificado como José Maria, contou que vendeu a sua picape pelo valor de R$ 92 mil, mas até o momento, não houve retorno financeiro.

Ainda nas redes sociais, clientes acusaram que o dono da firma, identificado como “Delano”, fugiu da cidade no último dia 30. O Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para consultar se houve alguma ocorrência relacionada ao proprietário, mas até o momento, não houve confirmação.

A equipe do Em Tempo também entrou em contato com a Logos Veículos, mas não obteve resposta.

Rescisão de contrato

Além dos clientes que foram surpreendidos com o fechamento da empresa, há outras denúncias envolvendo a falta de retorno da Logos Veículos.

O advogado Valcides Neto representa uma cliente que tenta, desde o início de outubro, rescindir o contrato com a firma. Segundo dados do processo, a consumidora adquiriu um carro do ano 2011/2012, mesmo tendo deixado claro que preferia um veículo do ano de 2015. Por conta das propostas, ela aceitou o modelo ofertado e pagou o valor à vista. No dia seguinte, arrependida, ela tentou rescindir o contrato e conseguir o reembolso, mas após quatro tentativas frustradas, ela precisou entrar na justiça para garantir seus direitos.

“A cliente, percebendo que não iria receber o valor amigavelmente, me procurou, buscando uma ação judicial diante da falta de restituição”, comentou o advogado Valcides Neto.

O processo está em tramitação na 19ª Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas.

