Operação apreende em Manaus bens em patrimônios de membro do CV que atua no Ceará

A Operação Cashback realizada na terça-feira (19) cumpriu dois mandados de busca e apreensão domiciliar e de sequestro de bens, tendo como alvo patrimônios que pertencem ao membro do Comando Vermelho (CV) que atua no Ceará. Ele é natural do Amazonas e está preso em um Presídio Federal no Rio Grande do Norte.

As ações foram feitas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Em Manaus, a operação foi conduzida por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio do Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ).

Conforme o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, os mandados foram cumpridos em dois imóveis de Manaus, sendo em uma residência no bairro Vila da Prata, zona oeste, e outro em uma clínica de estética, situada no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-oeste.

“Na capital amazonense, apreendemos um veículo Jeep Commander, R$ 4,4 mil em espécie, vários contratos de compra e vendas de imóveis e escrituras públicas de imóveis em várias áreas nobres do Brasil. As investigações da Polícia Civil do Ceará apontam que a clínica de estética é utilizada pelo grupo criminoso para lavar dinheiro”, disse.

Segundo o delegado Denis Pinho, diretor do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária, as informações da operação foram enviadas pela Polícia Civil do Ceará ao DIPJ, que, por sua vez, as repassou ao DRCO para cumprimento das ordens judiciais.

“Os patrimônios que foram alvos destas investigações pertencem a um cidadão amazonense, que integra uma organização criminosa de origem carioca. Ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a solicitação de apoio para os cumprimentos dos mandados ocorreu em razão do indivíduo possuir bens em Manaus”, falou.