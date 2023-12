Ação itinerante da Prefeitura de Manaus chega a dois bairros da Zona Leste neste sábado (23)

A Prefeitura de Manaus realiza, neste sábado (23), a ação itinerante do programa “Sine nos Bairros” em dois bairros da zona Leste da cidade.

Das 8h às 14h, o “Sine nos Bairros” estará estacionado no Instituto Zenaide Gentil, localizado na avenida Raquete, nº 105, bairro Nova Vitória; e das 10h às 12h, na escola municipal Frei Mario Monacelli, situada na rua São Francisco, nº 2, bairro Colônia Antônio Aleixo.

De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, esta é a última missão do “Sine nos Bairros” este ano.

“A ação itinerante dos serviços do Sine Manaus tem alcançado todas as zonas da capital. Neste ano, encerraremos as atividades com nove ações e mais de três mil atendimentos em diversos pontos da cidade. Em 2024, almejamos expandir significativamente nossa oferta à comunidade, proporcionando não apenas um aumento na disponibilidade de cursos de capacitação, mas também ampliando as oportunidades de emprego”, frisou Radyr.

Os moradores da zona Leste vão receber serviços como vagas de emprego e cadastro, além de orientação para CTPS digital e seguro-desemprego.

Para participar da ação, os candidatos devem estar munidos dos seguintes documentos: comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Sesc Amazonas promove programação itinerante especial de Natal

Ação itinerante leva serviços para três zonas de Manaus

Sine Manaus realiza atendimento itinerante nos bairros das zonas Oeste, Norte e Leste