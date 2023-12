Rabanada de Natal: Confira as quatro formas de fazer a sobremesa que não pode faltar na ceia

A rabanada de Natal é um dos doces mais esperados da ceia. Só de pensar naquelas fatias douradas e molhadas de leite que trazem um delicioso polvilhado de açúcar ou canela por cima do pão de rabanada, é impossível não ficar com água na boca. A melhor parte dessa sobremesa de Natal é que aprender o modo de preparo não tem mistério: é possível preparar a tradicional rabanada frita, que deixa a sobremesa com uma crosta crocante na superfície, ou recorrer à receita de rabanada de forno, que fica pronta rapidamente. A seguir, nós separamos 4 formas diferentes de fazer rabanada de natal para deixar a sua ceia de Natal completa. Confira!

1. Receita de rabanada tradicional: conheça o modo de preparo clássico

Com certeza você já sabe de cor e salteado o que é rabanada e qual é o sabor dessas fatias douradinhas e suculentas. Mas, para te ajudar a preparar a receita perfeita, aqui você vai aprender como se faz rabanada da forma mais tradicional, isto é, com pão adormecido e com uma crostinha crocante! Dá uma olhada:

Ingredientes:

3 a 4 pães amanhecidos (do dia anterior)

3 ovos

250 ml de leite

1 caixa de leite condensado

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Canela em pó a gosto

Açúcar a gosto

Óleo

Modo de preparo:

Passo 1 – Corte o pão de rabanada em fatias médias, deixando mais ou menos 1 a 2 dedos de espessura;

Passo 2 – Em uma tigela, bata os ovos e reserve;

Passo 3 – Em outro recipiente grande, misture o leite, o leite condensado e a essência de baunilha. Enquanto isso, preaqueça uma frigideira grande com o óleo;

Passo 4 – Termine o preparo da rabanada de Natal: mergulhe cada fatia de pão amanhecido na mistura de leite, depois na mistura de ovos batidos e leve para fritar no óleo quente;

Passo 5 – Retire da frigideira quando os pães estiverem bem douradinhos e escorra a gordura em um prato com papel toalha;

Passo 6 – Misture bastante açúcar e canela em um recipiente e passe os pãezinhos!

2. Como fazer rabanada de forno: o modo de preparo ideal para quem quer evitar a fritura

Que tal experimentar uma receita de rabanada de forno? Para quem prefere evitar a fritura, outra boa dica é preparar a sobremesa assada seguindo praticamente o mesmo modo de preparo da rabanada tradicional. Dá uma olhada no que você precisa:

Ingredientes:

3 a 4 pães amanhecidos (do dia anterior)

3 ovos

250 ml de leite

1 caixa de leite condensado

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Canela em pó a gosto

Açúcar a gosto

Margarina Doriana cremosa sem Sal

Modo de preparo:

Passo 1 – Comece untando uma assadeira com Margarina Doriana Cremosa sem Sale corte o pão de rabanada em fatias médias, deixando mais ou menos 1 a 2 dedos de espessura;

Passo 2 – Em uma tigela, bata os ovos e reserve;

Passo 3 – Em outro recipiente grande, misture o leite, o leite condensado e a essência de baunilha. Enquanto isso, preaqueça o forno;

Passo 4 – Mergulhe cada fatia de pão amanhecido na mistura de leite, depois na mistura de ovos batidos e coloque na assadeira;

Passo 5 – Leve ao forno médio (180ºC) por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo;

Passo 6 – Quando a rabanada de Natal estiver bem douradinha, sirva polvilhada com açúcar a canela.

3. Rabanada na airfryer é outra forma de preparo rápido com resultado delicioso

Uma receita de rabanada simples pode ser feita rapidamente na airfryer, deixando a sobremesa de Natal bem sequinha e crocante. A ideia é a mesma:

Passo 1 – Primeiro você deve cortar os pães em fatias grossas, mergulhar na mistura de leite e, em seguida, na mistura de ovos;

Passo 2 – Depois, coloque na cesta da aifryer preaquecida a 200ºC. Só tome cuidado para não exagerar na quantidade e deixar as rabanadas uma sobre as outras, ok?

Passo 3 – Deixe por 7 minutos, vire e volte mais 7 minutos ou até que elas fiquem bem douradinhas;

Passo 4 – Por fim, misture o açúcar e a canela em um recipiente e polvilhe sobre as rabanadas. Para dar um gostinho diferente, você também pode passar um pouquinho de margarina Doriana cremosa sem Sal sobre cada uma das fatias de pão antes de mergulhar no leite e trocar o açúcar polvilhado por leite integral em pó. Fica uma delícia!

4. Rabanada recheada com doce de leite

Além de aprender como fazer rabanada simples, que tal apostar em uma versão diferente dessa sobremesa para servir no fim de ano? A rabanada recheada com doce de leite é um dos melhores pratos para ceia de Natal que você pode experimentar. Veja como prepará-la:

Ingredientes:

3 a 4 pães amanhecidos (do dia anterior)

3 ovos

2 xícaras de leite

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Doce de leite

Açúcar e canela em pó a gosto

Óleo

Modo de preparo:

Passo 1 – Corte o pão de rabanada em fatias grossas, deixando cerca de 4 a 5 dedos de espessura;

Passo 2 – Em uma tigela, bata os ovos e reserve;

Passo 3 – Em outro recipiente grande, misture o leite e a essência de baunilha;

Passo 4 – Recheie a rabanada de Natal com doce de leite: corte cada uma das fatias até a metade, adicione 1 colher (sopa) de doce de leite e pressione levemente;

Passo 5 – Mergulhe as rabanadas recheadas na mistura de leite, depois na mistura de ovos batidos e leve para fritar em uma frigideira com óleo quente;

Passo 6 – Quando os pães estiverem bem douradinhos, polvilhe açúcar e canela para servir em seguida!

*Com informações do Minha Receita

