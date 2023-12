Prefeitura inaugura novo complexo viário na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou o novo complexo viário, localizado na intersecção da avenida Governador José Lindoso (Torres) com a rua Barão do Rio Branco, na Zona Norte da capital amazonense. A entrega do complexo viário Prefeito José Fernandes, que aconteceu nesta quarta-feira (27), foi realizada seis meses antes do prazo previsto inicialmente.

O complexo viário teve execução e idealização do projeto feito pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em conjunto com agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), devido ao crescimento significativo de veículos em circulação, causando intensa retenção na área.

“Nós estamos entregando hoje o viaduto prefeito José Fernandes, junto de um convênio de recursos também do Estado, com a execução da prefeitura. Essa parceria foi firmada em 2021 e está mostrando que é benéfica para a população”, afirmou o prefeito David Almeida.

“Essa é uma obra que vem solucionar um gargalo da cidade, principalmente nos horários de pico. Nós vamos entregar outras obras, também resultado desse convênio, como o outro complexo localizado na zona Leste, que vai se somar às intervenções viárias que o governo do Estado está fazendo na cidade de Manaus”, afirmou o governador Wilson Lima.

No total, foram perfuradas 657 estacas, 322 tirantes, com a utilização de 307.721,43 quilos de aço e 3.105,93 metros cúbicos de concreto, além da geração de aproximadamente mil empregos diretos e indiretos.

Trânsito

O tráfego principal será realizado pela avenida Governador José Lindoso (Torres), que agora passará por baixo do complexo viário Prefeito José Fernandes.

A avenida Barão do Rio Branco já está com trânsito liberado em ambos os sentidos. Além disso, a alça paralela à avenida das Torres, mais especificamente a rua Barão do Rio Negro, que oferece acesso local para a avenida Barão do Rio Branco, também será liberada, proporcionando mais uma opção de rota para os motoristas.

Para aqueles que se deslocam do Coroado em direção à Cidade Nova, terá a opção da avenida Timbiras, ao lado da escola municipal Paulo Graça. Os retornos da avenida Governador José Lindoso continuarão abertos, garantindo acesso amplo para todos os veículos.

*Com informações da assessoria

