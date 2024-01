UEA abre inscrições para especialização em Direito, Compliance e Mecanismos Anticorrupção

Qualificar líderes e futuros compliance officers a se adaptarem para atuação em um novo nicho profissional: a área de compliance. Esse é o objetivo do curso de especialização em Direito, Compliance e Mecanismos Anticorrupção da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As inscrições iniciam nesta segunda-feira (15/01) e seguem até o dia 28 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 62 vagas, sendo 12 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 2 vagas de gratuidade, exclusivamente, para servidores e/ou egressos da UEA.

A especialização em Direito, Compliance e Mecanismos Anticorrupção tem um perfil inovador, com vistas a atingir especialmente os estudiosos e profissionais do Direito, da Administração, da Contabilidade, da Economia e de áreas afins que necessitem de um conhecimento especializado e aprofundado na aplicação de diretrizes de conformidade e gestão de riscos, com uma visão prática. Ainda durante o curso, o profissional poderá aprender sobre como estruturar comitês internos, prevenir e reprimir os desvios de condutas verificados pelos agentes públicos e particulares, de maneira isolada ou em conjunto.

O reitor da UEA, André Zogahib, explica que o curso parte de uma base jurídica e dialoga com as melhores práticas de governança e controladoria. “Essa é mais uma oportunidade para o profissional tenha uma formação multidisciplinar sobre compliance, gestão de riscos, due dilligence e mecanismos anticorrupção. Preparando-os, assim, para gerenciar as exigências aplicáveis à Administração Pública e ao particular, pessoa física ou jurídica”, disse o reitor.

A homologação das inscrições será divulgada no dia 29 de janeiro. O resultado preliminar dos candidatos selecionados será publicado também no dia 29 de janeiro. E o resultado final, após os recursos, será publicado no dia 31 de janeiro, no site da UEA.

Mais informações podem ser obtidas no edital.

