Shopping de Manaus realiza concurso de dança K-Dance, neste fim de semana

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping promove, neste sábado (27) e domingo (28), um concurso de dança inspirado no K-Pop, estilo de música coreano que se tornou febre em todo o mundo, com entrada gratuita. A programação acontece na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Matte.

As inscrições para o concurso já foram encerradas, mas durante a programação os fãs desse estilo terão momentos de dança livre. O evento ocorrerá no sábado (27), a partir das 15h, e no domingo (28), às 14h.

O concurso vai ser dividido em competições solo e em grupo. No sábado se apresentam os meninos e domingo as meninas. A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o K-Pop é sucesso principalmente entre as crianças e adolescentes. Por isso, o shopping trouxe uma programação especialmente para esse público.

Mundo Bita

O Amazonas Shopping também terá outras atividades no fim de semana. As crianças vão poder aproveitar o Parque de Diversões do Mundo Bita, que está funcionando na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central, sempre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

Entre as atrações do Parque do Mundo Bita, está a roda gigante de 9 metros de altura, toda decorada com os personagens da animação. Também tem balão giratório, aviãozinho, cama elástica, escorregador, cama de gato, jogo da memória, além de mesas de atividades para os pequenos soltarem a criatividade com desenhos e pinturas. Os ingressos custam R$ 40,00 por 40 minutos (unitário) e R$ 1 por minuto excedido.

O Amazonas Shopping também promove Meet and Greet (Encontro) com o personagem Bita nos finais de semana. Neste sábado (27) e domingo (28) terá encontro por ordem de chegada, em quatro horários (15h às 15h30/ 16h às 16h30/ 17h às 17h30 e 18h às 18h30).

Os próximos encontros com o personagem acontecem nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de fevereiro e 02 e 03 de março.

