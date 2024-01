Lei institui pré-iniciação científica no ensino médio do Amazonas

De autoria do deputado João Luiz, política pública busca antecipar contato de estudantes com a pesquisa acadêmica

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas sancionou a Lei nº 6.768/2024, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), que institui a pré-iniciação científica nos ensinos médio e fundamental no Amazonas. A Lei permite que estudantes das redes de ensino tenham a oportunidade de experimentar a pesquisa acadêmica antes de ingressar em um curso superior.

“Essa é uma política pública que tem o objetivo de capacitar alunos, ou seja, dar sequência nos estudos desses jovens, além de prepará-los para o mercado de trabalho. Precisamos empoderar nossos alunos de conhecimento”, disse o deputado João Luiz, que é o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O parlamentar destacou que a lei é um grande avanço e um marco para a educação no Estado do Amazonas.

“A intenção é aproximar os nossos estudantes e sua comunidade da universidade e dos pesquisadores para criar uma cultura científica na sociedade. A propositura tem a finalidade de apresentar aos alunos as possibilidades de cursos e carreiras”, afirmou.

O republicano explica que a lei é clara, onde fica instituída no Amazonas, a pré-iniciação científica no ensino médio, em consonância com a estratégia do Plano Estadual de Educação do Amazonas, aprovado pela Lei nº 4.183, de 26 de junho de 2015.

A lei foi sancionada pelo governo no dia 10. A pré-iniciação científica tem o objetivo de permitir que os alunos desenvolvam suas próprias investigações sob a orientação de educadores experientes.

