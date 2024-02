Amazonense de Xadrez dá início ao calendário 2024 com torneio na terça de Carnaval

Manaus (AM) – A Federação Amazonense de Xadrez (FAX) dará início, na terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, ao calendário de competições de 2024.

O Primeiro Memorial Blitz Alexandre Gonçalves 2024 vai reunir, em torneio aberto para todas as faixas etárias, os competidores do Estado a partir das 16h, na Sala de Xadrez da Federação (Sala 04), na rua Maceió, nº 686, Altos, no bairro Adrianópolis, em Manaus.

“O evento é apenas o primeiro de muitos que iremos realizar em 2024 e a minha expectativa com o início do calendário da federação e que a comunidade de jogadores e apoiadores do xadrez fiquem motivados com tudo que preparamos para esse ano. Teremos eventos inéditos na região, como por exemplo o Campeonato Brasileiro de xadrez Rápido e Blitz aqui em Manaus, um evento que está sendo realizado pela primeira vez na Região Norte e, em outubro, vamos ter o Manaus Chess Open, que vai chegando em sua 3ª edição, consolidando a participação do Norte dentro desse cenário do Xadrez no Brasil, na América Latina e no mundo”, destacou Rudson Peixoto, mestre nacional e presidente da FAX.

O Primeiro Memorial, que tem como objetivo homenagear o grande mestre enxadrista português, 8 vezes campeão amazonense, Alexandre Goncalves, garante premiação em dinheiro para os três primeiros lugares do torneio. A disputa obedecerá ao sistema suíço em 13 rodadas.

“Vai ser um torneio em comemoração ao Alexandre Gonçalves, um mestre português que resolveu vir para Manaus na década de 1960. Se hoje existe uma federação em Manaus, foi por causa dele, que organizou a Federação nos seus primeiros anos e consequentemente foi campeão amazonense por 8 vezes. Esse trabalho rendeu muitos frutos e posicionou o Amazonas como o estado mais forte da região. O que nós da FAX estamos fazendo é uma justa homenagem a todos esses jogadores que muito contribuíram com o nosso esporte”, destacou Alan Nascimento Teixeira, diretor técnico da FAX.

Com um Congresso Técnico a partir de 15h30, o Primeiro Memorial terá como diretor da competição o mestre nacional e presidente da FAX, Rudson Marinho Peixoto, com arbitragem principal de Alan Teixeira. A competição é valida para rating (pontuação que mede a força do jogador) da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e The International Chess Federation (FIDE).

“O torneio será na modalidade Blitz, que é o Xadrez rápido, jogado no ritmo 3+2sec. Ou seja, toda a partida é jogada em 3 minutos, sendo mais 2 segundos acrescidos por lance realizado. Toda comunidade está convidada para participar. Estamos com muita expectativa para mais uma competição e esperamos que seja um início de calendário com muitos jogadores de várias idades se confraternizando em pleno Carnaval”, comentou Alan Teixeira.

Inscrições

As inscrições para o Primeiro Memorial custam apenas R$ 50 e não é necessário pagar taxa para a Federação Amazonense e nem para a Confederação Brasileira de Xadrez, como é o caso das próximas competições no Estado.

FAMAC e FAMAJ

Ainda em fevereiro, a FAX promove, nos dias 24 e 25/02, o Festival Amazonense da Criança (FAMAC 2024), que conta como o campeonato amazonense de categorias sub-08, sub-10 e sub-12 anos. A competição também será na sala de xadrez da federação. Na semana seguinte, nos dias 02 e 03/03, acontece o Festival Amazonense da Juventude (FAMAJ), para competidores sub-14. sub-16 e sub-18.

Rating

O Xadrez é um dos esportes que mais vêm crescendo no País. No Amazonas, apenas na Federação Amazonense de Xadrez, existem 1400 enxadristas cadastrados, sendo cerca de 137 com ranking internacional.

Atualmente, o Amazonas tem 2 mestres FIDE, título dado pela Federação Internacional de Xadrez; 8 mestres nacionais e 4 jogadores que são candidatos a mestres nacionais. Além disso, o Estado tem uma mestre nacional feminina.

Calendário

Entre as principais competições confirmadas no calendário da federação em 2024, estão o V Torneio Clássico – PauloChess Coach 2024, nos dias 29, 30 e 31 de março; o I FAX FIDE 2024, entre 12 a 14 de abril; o I Memorial Blitz Carlos Relfalefsky 2024, em 4 de maio; o VI Torneio Clássico – PauloChess Coach 2024, de 21 a 23 de junho. Em julho, acontece o Campeonato Brasileiro Rápido e Blitz Absoluto, na capital amazonense, nos dias 19, 20, e 21/07. Em outubro, há ainda o aguardado Manaus Chess Open, entre os dias 11 a 17.

“Este ano, a federação iniciou um trabalho com organização bem diferenciada de outros anos, colocando, de forma bem antecipada em seu calendário, todos os eventos do ano para que as pessoas possam se programar. Estamos também lançando as taxas, que vão ajudar a FAX a poder administrar o espaço da nova sala e, evidentemente, fortalecer a realização de eventos, incentivando também novos jogadores, clubes e escolas a procurarem a gente”, pontuou o presidente da FAX.

“Eu vejo que, no Amazonas, na Região Norte, o xadrez tem crescido exponencialmente graças a eventos como esses, que a gente vem realizando com os jovens. Já tivemos um jogador de escola pública que jogou brasileiro, foi campeão de xadrez escolar e assim como muitos outros que estão despontando, e estamos vendo uma renovação do xadrez no Amazonas”, concluiu Rudson Peixoto.

