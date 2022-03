Solange Almeida desenvolveu crises de pânico por uso de cigarro eletrônico

A cantora de forró Solange Almeida revelou, em entrevista ao podcast EmPODeradas, que desenvolveu um vício em cigarro eletrônico e, por isso, o uso contínuo do produto lhe causou uma série de problemas de saúde, inclusive traumas psicológicos.

“Eu não tinha falado disso até hoje e queria que servisse de alerta para as pessoas. No final de 2020, fui apresentada ao cigarro eletrônico, estava com uma turma e tal… Aí comecei a usar aquilo e virou aquela coisa de: ‘é bacana isso aqui!, eu vou usar!’”, lembrou Solange.

“Quando eu fui ver, quando eu fui dar conta de como eu estava, eu já estava, digamos que, realmente viciada naquilo, sabe? De acordar com ele do meu lado, na cabeceira da minha cama. Começou em uma festa particular e vi aquilo. ‘Que interessante! Não tem nicotina! Me dê aqui! É um vaporzinho e não sei o quê’. Rapaz, meu amor, vaporzinho que eu quase perdi tudo! Do meu pulmão ficar lascado, entendeu?”, acrescentou a artista, que deixou de fumar o cigarro comum há 15 anos.