Após goleada sob o Botafogo, Vasco busca vitória para assegurar a vaga no G4 do Carioca

Espírito Santo (ES) – Tentando assegurar a presença nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco mede forças com o Volta Redonda, a partir das 16h30 (horário de Manaus) deste sábado (24), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O Gigante da Colina inicia a rodada ocupando a quarta posição da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, com apenas dois de vantagem sobre o Botafogo, o 5º colocado. Mas o Cruzmaltino chega à partida deste sábado muito motivado, em especial após a goleada de 4 a 2 justamente sobre o time de General Severiano em clássico disputado no último domingo (18).

De olho nos 𝕕𝕖𝕥𝕒𝕝𝕙𝕖𝕤 do treino de hoje, antes da viagem rumo ao Espírito Santo!



— Vasco da Gama (@VascodaGama) February 23, 2024

“O grupo está animicamente muito bem. A vitória sempre dá confiança e marcar quatro gols também dá confiança. Este é um grupo muito forte, que passou por muita dificuldade. Acho que a cabeça deste time é uma das mais fortes com as quais já trabalhamos. Então é tratar de aproveitar”, disse o técnico Emiliano Díaz, em entrevista coletiva após o jogo com o Botafogo.

Para sair com a vitória diante do Volta Redonda, a torcida vascaína deposita suas esperanças no meia-atacante francês Payet, que tem vivido o seu melhor momento pela equipe. Em 2024 ele já disputou seis partidas (quatro como titular), contribuindo diretamente com três gols (duas assistências e um gol marcado).

Se o Vasco sonha com as finais do Carioca, o Volta Redonda tem uma meta mais modesta: se garantir nas semifinais da Taça Rio (competição que envolve as equipes que terminarem entre a 5ª e a 8ª posição da Taça Guanabara). Com nove pontos na 9ª posição, o Voltaço sabe que não pode sair de mãos vazias da partida deste sábado.

O Esquadrão de Aço realizou o último treino em Volta Redonda nesta quinta-feira, antes da viagem para Cariacica-ES 👊💛🖤🤍



— Volta Redonda FC (@VoltacoFC) February 22, 2024

