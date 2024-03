Jogador campeão da Libertadores é contratado como novo reforço do Amazonas FC

Giovanni fez parte do elenco tricolor que conquistou o inédito título continental para o time das Laranjeiras

Manaus (AM) – Campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, o meio-campista Giovanni foi oficializado como novo reforço do Amazonas FC para a temporada. O atleta já está integrado ao elenco aurinegro, regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à disposição do técnico Luizinho Vieira para estrear.

“Quero jogar, mostrar meu futebol. A gente sabe que o Amazonas vem crescendo a cada dia, a cada ano. Que a gente possa fazer uma boa campanha na Série B e subir, que é o principal foco do grupo”, declarou o novo reforço da Onça-pintada, que será mais uma opção para o setor criativo, ao lado de Rafael Tavares, Diego Torres, Fellipe Bastos, Eduardo Teixeira e Foguinho.

Nascido em Bauru (SP), Giovanni Manson Ribeiro tem 22 anos e, pela primeira vez, atuará por uma equipe do Norte. O meia foi revelado pelo Santos-SP, passou pelo Ajax e Telstar, da Holanda, e retornou ao futebol brasileiro ano passado, para defender as cores do Tricolor das Laranjeiras, pelo qual conquistou o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores.

O Amazonas volta a campo na quarta-feira (6). Diante do Capital-TO, o Aurinegro vai estrear na Copa Verde, na Arena da Amazônia, às 20h. Informações sobre ingressos serão divulgadas nos próximos dias.

Leia mais:

Manaus vence Unidos do Alvorada no segundo turno do Barezão 2024

Amazonas FC enfrenta Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil sub-17

RPE Parintins luta por uma vaga na final do 1º turno do ‘Barezão’