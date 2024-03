Sorteio das chaves define times que vão competir na 6ª Copa Cidade de Manaus

A coordenação da 6ª Copa Cidade de Manaus, realizou o sorteio através de live na página oficial da competição na noite de ontem quarta-feira, (6), onde foram sorteadas as chaves com os respectivos times que estão aptos a competir. O evento esportivo está com abertura programada para a próxima segunda – feira, (11), na Arena da Amadeu Teixeira às 18h.

A 6º edição da Copa Cidade de Manaus está dividia em três categorias principal, master e feminino que disputarão a premiação de R$ 50 mil.

O objetivo principal do evento é divulgar os jogadores e descobrir talentos do futsal no Estado, abrindo as portas no mercado nacional. “Além disso, fomentamos o futsal amazonense acreditando e valorizando o potencial dos nossos atletas da terra, criando oportunidade a esses atletas”. – disse o empresário Dedé, organizador da Copa.

O Futsal trata-se de uma modalidade esportiva praticada em todo mundo, uma adaptação do futebol de campo para as quadras. Essa modalidade esportiva é muito praticado no Brasil, fazendo parte de uma das principais atividades esportivas das aulas de Educação Física nas escolas de todo país.

Ao todo 108 equipes estão na disputa. A Copa terá seus confrontos em diversas zona da cidade. Primeiro em fase de grupos e, em seguida, mata-mata confira as categorias abaixo;

Categorias

Master

Chave A – City Master, Bola Pesada, Reumatismo, Unidos do São Jorge, ADE Master, Jardim Brasil, Associação de Manacapuru, Grêmio Alvorada Canutama, Atlético Japiim, Roma Master.

Chave B – NSB Master, América JR., Amigos do Godão, LCA São Lazáro, Amigos do JM Master, Del Ponte, Amigos do Beto de Tapauá, Frei Caneca, Amigos do Coronel Lima Júnior, Amigos da Rua Paulo Sarmento.

Principal

Zona Norte

Chave A – Turquia CDD, Snacker FC, Real França, Real Alenquer, Amigos da RM, Amigos do Maycon

Chave B – NSD, Fonte Boa FC, Lindesp, NAC New FC, Real Cachoerinha, Time A.

Zona Leste

Chave A – Dois Litrão de cada, Ohana FC, Amigos do Mauazinho, Barcelona Amigos do Maycon, Extremos, Amigos do Diamante.

Chave B – Novo Reino FC, Mil Grau Futsal, Amigos do Raul, Amigos do Ney do Careiro, Tá na Frente, Naza FC.

Zona Sul

Chave A – Nike Sociedade, Vila Manaus, Caixa Baixa, Falcões da Liberdade, Matinha City, União FÉ e Morro,

Chave B – Amigos do Novo Airão, Rua Amazonas de Tapauá, Unidos do Educandos, Green FC, AMJAP E Bondeja.

Zona Oeste

Chave A – Resenha FC, Redeka Futsal, Real 12, Real Futsal, Carauari FC, Manchester City.

Chave B – Los Hermanos, Bragantino SJ, Amigos FC, Bola Gato, Tapauá FC, SL TANA.

Feminino

Naútico SB Feminino, Nativos FC, Unidos da Colônia, Peladeiras FC, Divinos FC, Juventus GV.

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Sorteio das chaves define times que vão competir na 6ª Copa Cidade de Manaus

Amazonas FC goleia o Capital-TO e garante vaga nas quartas de final da Copa Verde

Amazonas FC estreia na Copa Verde contra o Capital-TO, na noite desta quarta (6), na Arena