Sine Manaus oferta 327 vagas de emprego nesta segunda-feira (11)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 327 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 11/3, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 103

50 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (Covid-19, Febre Amarela, Antitetânica e Tríplice Viral); não residir nos bairros: Tarumã, Parque São Pedro, Campo Sales, União da Vitória, Viver Melhor e Lagoa Azul; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – realizar vendas externas e em estandes dentro de condomínios.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou incompleto em administração ou contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada e documentação completa;

Atividades – receber e realizar chamadas telefônicas, atender e orientar visitantes; receber, classificar e distribuir correspondências, e-mails e documentos; manter arquivos físicos e eletrônicos organizados e atualizados; auxiliar colegas de trabalho e superiores em tarefas administrativas diversas, como preparação de relatórios e documentos, organização de reuniões e agendamento de compromissos; preencher formulários, elaborar planilhas, digitalizar documentos e executar outras tarefas relacionadas ao processamento de informações; manter o estoque de materiais de escritório, fazer pedidos de reposição e garantir que os suprimentos estejam sempre disponíveis; auxiliar na emissão de faturas, controle de despesas, preparação de cheques e outras atividades relacionadas à gestão financeira; dar entrada em dados em sistemas de gestão empresarial, atualizar registros e bancos de dados, e realizar manutenção da precisão e integridade das informações.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cortador de Vidro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar atividades de corte e acabamento de vidros e cristais; analisar informações das áreas de interface; selecionar ferramentas, requisitar matérias primas, preparar máquinas, equipamentos e materiais para movimentação na linha de produção; controlar os processos de corte e acabamento em vidros e cristais; inspecionar e classificar matérias-primas e produtos, corrigir anomalias no processo, monitorar cumprimento de metas de produção; cortar, lapidar, dar polimento e decorar vidros e cristais; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Cozinha Industrial

Escolaridade – ensino superior completo ou incompleto em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios; atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Mecânico de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em peças e maquinários (máquinas extrusoras e máquinas corte e solda, entre outras.)

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Entrega

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas entregas de mercadorias.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no atendimento ao cliente, acompanhamento de comanda e retirada de pedidos.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Delivery

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no atendimento de pedidos, dúvidas de clientes e acompanhamento das plataformas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no atendimento de garçons, na retirada de pedidos e organização de mesas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza e conservação.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de fornos e churrasqueira e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de assados.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing Ativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar ligações telefônicas para captação de clientes.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no atendimento a clientes, vendas de produtos no varejo e atacado.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Instalador de Persianas e Cortinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – dirigir motocicleta, seguindo o itinerário pré-determinado; realizar entrega e recebimento de volumes e expediente, comparando com os documentos de recebimento ou entrega; observar as regras de trânsito, evitando transgressões.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos; montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – responsável por direcionar, conduzir e orientar processos e funcionários da empresa.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 27

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas; ter documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica, experiência no ramo de telefonia e documentação completa;

Atividades – realizar planejamento de vendas externas; determinar metas para vendedores; gerenciar e distribuir carteiras de clientes entre os vendedores; determinar rotas de visitas; gerenciar conflitos; acompanhar o desempenho da equipe.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de formação de vigilante ou reciclagem atualizada e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos administrativos, a fim de zelar pelo patrimônio físico e pessoal.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na higienização, preparação de refeições e na conservação de mantimentos em cozinhas de locais públicos e empresas particulares.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 85

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, Informática básica, controle de estoque/recebimento e técnicas de inventários; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, Informática básica, controle de estoque/recebimento e técnicas de inventários; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 59

2 vagas – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de pintura, carpintaria e outras atividades inerentes à função; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; realizar a manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura e alvenaria.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação referentes aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento nos sistemas Denso, Termoking e Valeo; experiência com veículos de linha pesada; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar equipamentos de refrigeração e ventilação em ônibus e micro-ônibus, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio e documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza em departamentos.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Eletricista, experiência com veículos (caminhão) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços elétricos e de refrigeração em autos, diagnóstico de peças avariadas e aplicação de peças.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Granulador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na precisão do material na medida desejada; manter uniformidade e qualidade do produto desde o início do tratamento até o consumidor final.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos; montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de Equipamentos de Comunicação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio (moto), conhecimento em aparelho móvel (celular) e documentação completa;

Atividades – atuar na área de retirada de equipamentos na cidade de Manaus.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar grama, podar arbustos e árvores; operar equipamentos (roçadeira e assoprador de folhas), para manter todas as calçadas e entradas do edifício limpas e seguras; executar manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar manutenção geral em vias; manejar áreas verdes, tapar buracos, limpar vias permanentes e conservar bueiros e galerias de águas pluviais; recompor aterros e recuperar obras de arte; controlar atividades de conservação; recolher, transportar e destinar lixo verde.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais e eventos; manipular alimentos e preparar sucos, drinks e cafés.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em unidades de alimentação, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – supervisionar e administrar as atividades da equipe de trabalho; auxiliar na elaboração de cardápios; prestar atendimento a clientes; realizar preenchimento de formulários de controle de alimentos in natura; monitorar satisfação de seus comensais; realizar inventário de estoque nas UPR’s.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista Clínico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNR ativo, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – prestar assistência aos pacientes; planejar, organizar e administrar alimentação coletiva em unidade hospitalar.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Nutrição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNR ativo, curso técnico em Nutrição, experiência em per capita de alimentos, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico e sanitário, participando de programas de educação nutricional com supervisão de nutricionista e docente.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista da Qualidade

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNR ativo, experiência em per capita de alimentos, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – atuar no controle de qualidade dos produtos; treinamento de funcionários, fiscalização, avaliação da produção, transporte, fichas técnicas, medições de temperatura de equipamentos e alimentos; assegurar os procedimentos de garantia da qualidade.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Vendas e Serviços

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na captação de novos clientes; realizar prospecção de novas oportunidades; estudar e determinar perfil de cliente ideal (ICP); enviar propostas comerciais.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir próximo ao Shopping Manauara (zona Centro-Sul); ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: São Francisco, Flores, Petrópolis, Novo Aleixo, Canaranas e Cidade Nova (núcleo 3); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na separação de materiais para carga e descarga.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em talhar e documentação completa;

Atividades – confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e demais peças de roupas similares; alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 ou NR-35 (atualizados a partir de 2022) e documentação completa;

Atividades – identificar instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e de bombas do sistema hidro sanitário e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Oeste ou Sul de Manaus; ter documentação completa;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas e consultas; receber e orientar clientes e visitantes; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos clientes e notificar seguranças sobre presenças estranhas; organizar informações e planejar o trabalho diário.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Copiadora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de impressoras laser monocromática e colorida; conhecimento em redes; veículo próprio (moto ou carro) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar atendimento, orçar ordens de serviços e preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de escritório; diagnosticar defeitos e realizar manutenções corretivas e preventivas em equipamentos de escritório; demonstrar o funcionamento e instalar os equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar inspeções, manutenção, extensão e ampliação em redes e galerias de esgotos (fossa, caixas de gordura e outros); operacionalizar projeto de instalações de tubulações; preparar local para instalação; pré-montar e instalar tubulações.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos; acompanhar cronograma e medições de obras; controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima; participar nas compras de suprimentos e prospecção de fornecedores.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Cozinha (unidade remota)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter nível técnico de gestão de pessoas; disponibilidade para viajar para os municípios de Itapiranga e Silves (AM); regime 14×14; experiência em atendimento de 600 comensais diárias de refeições e documentação completa;

Atividades – supervisionar a brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Operações e Transportes

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; experiência em vendas, conhecimento do sistema rodoviário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na gerência comercial e logística na área de transporte e distribuição de cargas; prospectar e captar novos clientes; fechar contratos; supervisionar operações de clientes, negociar fretes.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 53

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras materiais.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cobrador de Ônibus – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no atendimento aos passageiros; manusear cartões, conferir gratuidade de passagens, girar a roleta e receber pagamentos.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Atendente de Lojas e Mercados – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – executar atividades de reposição e organização de estoques; utilizar técnicas de merchandising no ponto de venda; empacotar mercadorias; aplicar conceitos de boas práticas na manipulação de produtos.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar suporte em atividades administrativas e operacionais, organização e arquivamento de documentos, atendimento ao cliente e preenchimento de planilhas.

Disponível até 11/03/2024 ou encerramento da vaga.

*Com informações da Assessoria

