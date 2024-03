Semana do Consumidor com ofertas no setor de eletrodomésticos em Manaus

As ações fazem parte das comemorações pelo Dia do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira (15)

Manaus (AM) — A Semana do Consumidor já iniciou na Info Store, com ofertas no setor de eletrodomésticos. A unidade Info Eletro, no Manauara Shopping, está repleta de ofertas, além de condições especiais de parcelamento e descontos. As ações fazem parte das comemorações pelo Dia do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira (15).

A Info Eletro é especializada em eletrodomésticos, segmento em que a empresa passou a atuar com a inauguração da unidade em novembro de 2023. A loja está instalada no piso Tucumã do Manauara Shopping.

Para a Semana do Consumidor, que vai até domingo (17), os clientes vão poder aproveitar condições especiais de parcelamento em até 15 vezes, em compras a partir de R$ 5 mil. Outros valores podem ser parcelados em até 10 vezes. No pagamento pelo pix, a Info Eletro está oferecendo 15% de desconto.

As demais lojas do Grupo Info Store, especializadas em produtos eletrônicos e de tecnologia, assim como o site — www.infostore.com.br —, também estão com várias ofertas. Nas compras pelo site o cliente ainda tem a opção de escolher a entrega expressa e receber a compra em até 3 horas.

Sobre a empresa – A Info Store atua há 25 anos no setor de tecnologia. Está presente em Manaus/AM, com 11 lojas, e em Boa Vista/RR, com uma unidade. O Grupo mantém, ainda, outras marcas, como AMZ Tech, direcionada para a área do atacado, as franquias da Samsung e Motorola e a Rhadium.

