Créditos comercializados em consórcios sobem 49% em 2023

O desempenho em créditos comercializados em consórcios pelo Sicredi teve alta acima da média de mercado em 2023, subindo 49%, representando R$ 10,7 bilhões. O crescimento fica acima dos 25,6% apresentados pelo mercado para o indicador, de acordo com dados da Associação Brasileira de Consórcios (ABAC). O ticket médio das operações na instituição financeira cooperativa aumentou 16,3% no período, chegando a R$ 101,9 mil.

Em sintonia com o aumento da comercialização, a concessão de créditos por meio dos consórcios subiu 28%, significando R$ 4,9 bilhões no ano. Já o número de participantes ativos da carteira de consórcios chegou a 326 mil no fim do último ano, representando alta de 20,7% ante os 10,4% apresentados pelo mercado geral. No total, os ativos sob gestão de Administradora de Consórcios do Sicredi atingiram R$ 35,2 bilhões (+ 30,5%).

“Esse aumento expressivo, em diferentes aspectos do produto consórcio, mostra que o associado conseguiu manter a sua capacidade de pagamento e isso é muito positivo. Sabemos que ao nível nacional o setor também teve resultados animadores e isso é bom para todo o mercado”, analisa Felipe Sessin, superintendente de Consórcios e Aceitação do Sicredi.

Os consórcios são parte do portfólio do Sicredi, composto por mais de 300 produtos e serviços financeiros e não financeiros. As soluções de consórcios da instituição atendem diferentes necessidades, abrangendo os segmentos de automóveis; caminhões, tratores e utilitários; drones; imóveis; máquinas e equipamentos; motocicletas; móveis planejados; náuticos; serviços; e a categoria sustentável para aquisição de gerador de energia eólica ou placa fotovoltaica.

Os consórcios da instituição contam com as opções de pagamento em parcelas mensais, trimestrais e semestrais com reforço, além dos planos de parcela reduzida.

*Com informações da assessoria

