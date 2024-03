Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da cantora para investigação sobre morte

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, acionou a Justiça para ser feita uma exumação no corpo da cantora. O objetivo do procedimento é identificar, via uma necrópsia, a causa da morte da artista, falecida em 2022, aos 77 anos. A solicitação foi apresentada na Justiça na última quarta-feira (13). Oficialmente na certidão de óbito consta que Gal sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Na petição requerida por Gabriel também há a solicitação para que os restos mortais da artista sejam transferidos de São Paulo para o Rio. O herdeiro de Gal quer que a cantora seja enterrada ao lado da mãe dela, no Cemitério São João Batista, na Zona Sul da cidade, já que era um desejo de Gal. A informação é do site Extra.

Quem são os herdeiros de Gal Costa?

Gal foi enterrada em São Paulo a pedido de Wilma Petrillo, que afirma ser viúva da artista. Na época da morte da cantora, Gabriel era menor de idade e não pôde interferir nas decisões em relação à mãe. Hoje, aos 18 anos, ele questiona na Justiça não apenas sobre a causa da morte de Gal, mas também os direitos da herança deixada pela mãe.

A defesa de Gabriel contesta que Wilma tenha tido um relacionamento da cantora por anos, sendo apenas empresária e madrinha do menino.

“A última vontade de Gal era ser sepultada no Rio, no jazigo que ela comprou para descansar ao lado da mãe, que era o grande amor da vida dela. Quando ela morreu, Gabriel era menor de idade e não pôde fazer nada. Todos questionaram a decisão de Wilma de enterrá-la em São Paulo, mas ela não deu ouvidos a ninguém e segregou o corpo em um cemitério privado, de propriedade de amigos dela, que os fãs não podem visitar. Lá, Gal é uma estranha no ninho,” afirmou a advogada de Gabriel, Luci Vieira Nunes, ao GLOBO. A Justiça não pode negar a última vontade de Gal, que era ficar ao lado da mãe, no cemitério onde estão os grandes nomes da cultura brasileira.

