Aparelhos celulares são apreendidos em ação na Zona Centro-Oeste de Manaus

A ocorrência foi registrada após denunciante repassar a localização dos suspeitos de roubo via GPS.

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), recuperou 11 aparelhos celulares roubados, na noite de sexta-feira (08), no Bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A equipe de policiais militares da Rocam, durante patrulhamento na zona norte, recebeu informações de uma adolescente que havia sido assaltada por dois homens. A jovem explicou que estava acompanhando a localização dos suspeitos através do GPS do aparelho do celular que tinha sido roubado.

A Rocam passou a fazer o acompanhamento da localização do GPS e, ao chegar no endereço apontado no bairro Alvorada, três suspeitos fugiram após perceberem a aproximação da viatura. Eles entraram no quintal de uma casa, localizada na rua O, onde abandonaram os objetos.

Foram localizados 11 aparelhos celulares, de marcas como Samsung, Apple, Motorola e LG. O material apreendido foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.‌

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Mais de 20 kg de maconha avaliados em R$ 400 mil são apreendidos no porto da Manaus Moderna

Em Manaus, 31 quilos de drogas são apreendidos em uma embarcação no Centro

Adolescente que ajudou a matar mulher a facadas é apreendido no AM