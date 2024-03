BBB 24: Matteus vence prova e é o anjo da semana

Matteus se deu bem e venceu a Prova do Anjo no BBB 24 na tarde deste sábado (16). Durante a disputa de sorte, ele participou de um jogo de tabuleiro com outros sete jogadores e avançou logo após Isabelle.

Enquanto isso, na segunda etapa da disputa, escolheu a chave que abria a porta de um carro 0 km, se consagrando, inclusive, com o automóvel e o tão sonhado colar da imunidade.

Desta vez, o Anjo vai poder imunizar uma pessoa durante a formação do paredão do próximo domingo (17). No entanto, a imunidade poderá ser vetada por Raquele – que conseguiu arrematar o Poder da Verdade, que anula a decisão do Anjo.

A Prova do Anjo

Além de Matteus, Isabelle, Leidy Elin, Beatriz, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Fernanda participaram da competição.

Os brothers jogaram de acordo com a ordem sorteada, pegando os cards de acordo com a casa em que seus respectivos peões estavam. Os dois que chegassem primeiro ao final do tabuleiro passava para a segunda e última etapa.

Na etapa final, Isabelle foi a primeira a jogar. Ela e Matteus se revezaram até que ele encontrasse a chave certa para abrir o carro.

Castigo do Monstro

Como consequência da prova, Matteus escolheu Fernanda e MC Bin Laden para o Castigo do Monstro.

😈 Para o Castigo do Monstro, o Anjo Matteus escolheu Fernanda e MC Bin Laden. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qkCOAJ4jTr — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2024

“Monstro A Princesa e o Sapo. O Anjo vai jogar uma maldição na princesa e no sapo, os dois estão destinados a nunca ficarem juntos. Sempre que estiver no lago, o outro estará longe dali. O lago nunca pode ficar vazio, um dos dois deve sempre ficar de guarda esperando a volta do seu amado. Na sua vez, a princesa fica em cima da pedra e quando houver a troca, o sapo fica na vitória-régia”, explicou o estudante.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

BBB 24: Isabelle faz oração e Pitel faz crítica à cunhã

BBB 24: festa tem show de talentos e flerte entre Isabelle e Matteus

‘BBB 24’: Wanessa Camargo admite atitudes racistas contra Davi: ‘Sem se dar conta’