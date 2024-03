A primeira etapa acontece agora dia 23 de março na Zona Leste precisamente no ginásio Zezão no Bairro do São José, a partir das 18 horas, serão 12 lutas de tirar o fôlego.

O Rei da Selva Combat MMA volta ao cenário das artes marciais mistas com um super circuito que irá sacudir a cidade Manaus. Serão 4 etapas que definirão os campeões dos 4 cantos da cidade para no final do ano realizar um grande evento para descobrir quem serão os verdadeiros Reis da Selva de 2024!

A primeira etapa acontece agora dia 23 de março na Zona Leste precisamente no ginásio Zezão no Bairro do São José, a partir das 18 horas, serão 12 lutas de tirar o fôlego.

Destaque para a luta principal entre os experientes Rafael Dias (Chute Boxe) que já participou de vários eventos nacionais e internacionais com passagem pelo evento M1 Challenge e RCC MMA ambos na Rússia inclusive com participação no próprio Rei da Selva no início da sua carreira, e Manoel Silva da Equipe MS Jiu-Jitsu, com mais de 20 lutas na sua carreira, vice campeão do último GP do Rei da Selva Combat ainda em 2019, essa luta promete.

Temos ainda o retorno do ex campeão da categoria galo até 61,2kg do Rei da Selva Maurício Almeida em um desafio contra Elisson Caçula jovem promissor do MMA Amazonense.

Teremos também desafio do interior contra a capital do Amazonas, Tefé VS Manaus no combate entre Lucas Carvalho de Tefé contra Marcos Vinícius “Pacú” representando Manaus.

O Rei da Selva já revelou vários lutadores que despontam no cenário internacional do MMA e por ter essa tradição terá 3 lutas de estreantes. João Paulo (Team Davila) enfrenta Adriano de Lima (Blacks MMA) na categoria mosca até 57kg, Hendryo Pereira “Mosquinha” (Chiquinho Top Team) enfrenta Rangel Silva (Team Robson) na categoria mosca até 57kg e Wendel Francisco “Cão de Briga” (Team Valino) enfrenta Davi Guerra (Team Pequeno MMA) pelo peso pena até 66kg.

O evento Rei da Selva Combat 16 Etapa Zona Leste é uma parceria da Prefeitura de Manaus, através da SEMTEPI investindo no esporte e entretenimento da cidade, com o objetivo de incentivar jovens a prática esportiva, além de voltar a movimentar uma atividade que não conseguiu se reerguer após a pandemia do COVID-19. Iniciativa plausível, por alavancar o esporte que já nos deu tanta alegria e que faz parte da história e cultura manauara.

A entrada do evento será gratuita, o ginásio Zezão possui uma capacidade para 700 pessoas do qual após a sua lotação completa o evento fechará as portas do ginásio. Para os amantes de MMA o evento Rei da Selva Combat também terá transmissão ao vivo GRATUITA através do seu canal no YouTube https://youtube.com/@ReidaSelvaCombat

Card de Lutas

Luta 1

Categoria Mosca até 57Kg (Peso combinado até 61kg) ESTREANTES

João Paulo (Team Davila) VS Adriano de Lima (Blacks MMA)

Luta 2

Categoria Mosca até 57Kg (Peso combinado até 61kg) ESTREANTES

Hendryo Pereira “Mosquinha” (Chiquinho Top Team) VS Rangel Silva (Team Robson)

Luta 3

Categoria Pena até 66kg (Peso combinado até 66kg) ESTREANTES

Wendel Francisco “Cão de Briga” (Team Valino) VS Davi Guerra (Team Pequeno MMA)

Luta 4

Categoria Galo até 61kg (Peso combinado até 66kg)

Daniel Pinho “Gasparzinho” (Team Pequeno) VS Wesley Breno (Blacks MMA)

Luta 5

Categoria Galo até 61kg (Peso combinado até 66kg)

Marcos Vinícius “Pacu” (Blacks MMA) VS Lucas Carvalho “Índio” (Fenix – Tefé)

Luta 6

Categoria Meio Médio até 77kg (Peso combinado até 80kg)

Ariclenes Carvalho (Team Ragnarok) VS Isac Silva “King” (CLL Iranduba / X-union)

Luta 7

Categoria Galo até 62Kg (Peso combinado até 66kg)

Breno Sombra (X-Union) VS Alessandro Castro (Team Gladiadores)

Card Principal

Luta 8

Categoria Galo até 62Kg (Peso combinado até 70kg)

Juan Monteiro (X-Union) VS Dennison Teixeira (Shotoart Combat)

Luta 9

Categoria Meio Médio até 77kg (Peso combinado até 80kg)

Max Douglas “Fúria” (SD System) VS Alisson Ribeiro (CT Efata)

Luta 10

Categoria Mosca até 57Kg (Peso combinado até 61kg)

Luan Fernandes (Team Davila) VS Cristiano Marques (CT Vasconcelos)

Luta 11 CO MAIN EVENT

Categoria Galo até 62Kg (Peso combinado até 68kg)

Maurício Almeida (X-Union) VS Elisson Azevedo “Caçula” (CT Vasconcelos)

Luta 12 MAIN EVENT

Categoria Galo até 62Kg (Peso combinado até 68kg)

Rafael Dias (Chute Boxe) VS Manoel Silva (Equipe MS Jiu-Jitsu)

