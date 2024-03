Caprichoso e Garantido iniciam temporada de ensaio no Sambódromo de Manaus

Manaus (AM) – A temporada mais aguardada pelos amantes dos bois Garantido e Caprichoso tem início neste sábado (23), no Sambódromo de Manaus. Os Ensaios dos Bumbás têm o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Serão 13 sábados de festa bovina na capital até a chegada do fim de semana do 57º Festival de Parintins. E no fim de semana após o festival, ainda haverá a Festa da Vitória. Nesta primeira edição, os dois bumbás se revezarão no palco do Sambódromo, com direito a apresentação de seus itens oficiais.

Em sorteio, entre representantes do Movimento Marujada (MM) e Movimento Amigos do Garantido (MAG), foi acertado que cada boi terá uma hora de show, num revezamento que começa às 21h, terminando na madrugada do domingo (24), às 3h. Pelo sorteio, o Garantido se apresenta às 21h, 23h e 1h. O Caprichoso se apresenta às 22h, 0h e 2h.

Garantido no palco

Foto: Divulgação / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Os levantadores de toadas Leonardo Castelo e Felipe Júnior abrem a noite às 21h, pelo Garantido. Na segunda parte do bloco Garantido, às 23h, Sebastião Júnior (levantador oficial) e Israel Paulain (apresentador) sobem ao palco, acompanhados da Batucada do Garantido, e devem mostrar o entrosamento premiado dentro da arena do Bumbódromo de Parintins.

É neste segundo momento de show do Garantido que os itens oficiais individuais se apresentarão. Para alegria dos torcedores vermelhos Edilene Tavares (rainha do folclore), Lívia Christina (porta-estandarte), Adriano Paketá (pajé) e Valentina Coimbra (sinhazinha-da-fazenda) estão confirmados. Para completar o elenco, o amo do boi, João Paulo Faria, deve tirar algum verso inusitado, sua marca registrada.

O terceiro momento vermelho e branco da programação termina com David Assayag (levantador oficial), às 2h, que também cantará acompanhado da Batucada. O Comando Garantido (torcida oficial) e o Garantido Show (grupo de dança oficial) também estarão fechando o cenário das atrações. O boi de pano branco com o coração na testa também vai estar presente com o tripa Batista Silva (boi-bumbá evolução).

Caprichoso no palco

Foto: Divulgação / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

A programação do touro negro da Francesa começa às 22h com força total. Patrick Araújo (levantador oficial) e Edmundo Oran (apresentador) são os primeiros a subir ao palco do Sambódromo com a Marujada de Guerra. Um início que promete ser apoteótico, porque já vai trazer os itens individuais: Marciele Albuquerque (cunhã poranga), Cleise Simas (rainha do folclore), Marcela Mariavla (porta-estandarte), Valentina Cid (sinhazinha) e o pajé Erick Beltrão.

O segundo momento, à meia-noite (0h), é a vez de Prince do Boi (amo do boi) dividir o palco com Júnior Paulain, em uma combinação que promete levar momentos de tradição e folclore ao Sambódromo. A noite termina na madrugada do domingo, às 2h, com Klinger Júnior e Arlindo Neto, dois herdeiros de grandes nomes da família azulada. O boi de pano estará sob o comando do tripa Alexandre Azevedo, que defende o item 10 do Festival (boi-bumbá evolução). As torcidas oficiais FAB e Raça Azul, Troup Caprichoso e Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus completam o elenco de atrações.

Programação

A temporada de ensaios dos bumbás, no Sambódromo, segue em revezamento, todos os sábados, até a Festa da Vitória, parando apenas no fim de semana do Festival de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. O calendário também prevê a realização das duas feijoadas, eventos tradicionais dos dois bois. A Feijoada do MAG e a Feijoada do MM acontecem no mesmo dia, 8 de junho. No dia 9 de junho, o Movimento Marujada realiza o Bar do Boizinho, tradicional evento dedicado ao público infantil.

*Com informações da assessoria

