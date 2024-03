Garantido e Caprichoso apresentam programação da temporada bovina 2024

Os Bumbás Caprichoso e Garantido, apresentaram, nesta sexta-feira (15), a programação da temporada bovina 2024. Os ensaios em Manaus iniciam no dia 23 de março e encerram no dia 22 de junho. A programação ocorrerá no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, pontuou que os ensaios são importantes porque ajudam a esquentar as galeras para o Festival ao longo da temporada bovina. “Mostra para as pessoas que nunca conheceram, muita gente está passando por Manaus, por exemplo, não vai ter a oportunidade de ir para Parintins mas consegue viver um pouco dessa emoção, indo ali num final de semana no Sambódromo, os eventos são sempre gratuitos e sempre leva muita gente pra aquele local”

O investimento do Governo do Amazonas no festival, em 2024, será de R$ 8 milhões, sendo R$ 4 milhões para cada bumbá, além dos patrocínios privados aos bois que devem chegar a R$ 15 milhões. Somente a Coca-Cola, que apoia o festival há 28 anos, vai repassar R$ 2,5 milhões em 2024, sendo R$ 1,25 milhão para cada boi.

De acordo com dados da Empresa Turismo do Amazonas (Amazonastur), em 2023, um total de 182.664 turistas estiveram no Amazonas para realizar ecoturismo no estado. No mesmo período, o turismo gerou mais de R$ 146 milhões na economia em Parintins, um crescimento de 30,1% na arrecadação em relação a 2022.

“É o único momento que a gente tem para brincar de boi de uma maneira mais leve, mais suave, porque em Parintins, quando chega a semana do festival, aí não dá mais para levar nada na brincadeira, né? Então, esses ensaios são muito importantes”, disse a porta-estandarte do boi Caprichoso, Marcela Marialva.

Foto: Arthur Castro e Alex Pazuello/Secom

A partir do dia 22, também inicia a programação em Parintins, com o Boi de Rua do Caprichoso. No dia 24, acontece a Ladainha do Boi Garantido. As atividades seguem com os ensaios técnicos, Festa dos Visitantes, as três noites do 57º Festival de Parintins e a apuração ocorrerá no dia 1º de julho, na Ilha Tupinambaranda.

“Quanto item, é também um teste de evolução. Momento de provar novos movimentos, de mostrar algumas coisas diferenciadas, para ver se vai dar certo ou não. Então, esse trabalho, que é feito em uma Manaus nos ensaios, é de grande importância e tem um reflexo muito grande no festival”, pontuou o Pajé do Boi Garantido, Adriano Paketá.

57º Festival de Parintins

A abertura do 57º Festival de Parintins ocorreu nesta sexta-feira (15), no Teatro Amazonas, em Manaus. Na ocasião, foi revelada a marca oficial do festival deste ano, criada a partir da arte vencedora do concurso Mural Bumbódromo 2024. O certame foi aberto com exclusividade aos artistas parintinenses e, após curadoria, se definiu a obra artístico-visual “Patrimônio em Festa”, de Pito Silva, como detentora do mérito de ser a base de criação para a identidade visual que ganhará o mundo.

O Festival será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho.

*Com informações da assessoria

