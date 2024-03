Campanha “Faça a Conta. Use GNV!” chega a R$ 64 mil em incentivos a motoristas no AM

Já foram 16 contemplados e cada ganhador recebeu R$ 4 mil pela instalação do Kit de GNV no seu carro

Manaus (AM) — A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) alcança a marca de R$ 64 mil em incentivos concedidos aos contemplados na campanha “Faça a Conta. Use GNV!”. A iniciativa visa ampliar a utilização do gás natural veicular (GNV), por meio do incentivo à instalação do Kit GNV em veículos.

Nesta edição da Campanha, já foram contemplados 16 motoristas, sendo que cada um deles, recebeu R$ 4 mil em bônus pela instalação do Kit GNV no carro, passando com isso, a ter o GNV como alternativa adicional de combustível.

Uma das contempladas da campanha é a consultora de vendas de cosméticos Maria Suely Silva. Ela ressalta que a economia proporcionada pelo gás natural veicular foi a razão de optar pela conversão do carro, que é utilizado pelo seu esposo, que trabalha como motorista de aplicativo. “O carro está no meu nome, mas é meu marido que usa para trabalhar. A gente gastava em torno de R$ 150 por dia para abastecer o veículo e, ao optar para o GNV, percebemos a economia de 40%”, destaca ela.

Para participar da campanha, o motorista precisa solicitar a autorização de acordo com as normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Depois, deve ser feita a adaptação do veículo em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Em seguida, o carro passa por inspeção e vistoria. Após a atualização do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), o interessado deve realizar a inscrição na campanha pelo endereço gnv.cigas-am.com.br, onde também está disponível o regulamento com todas as orientações necessárias para os interessados.

Simulador de economia com GNV

A Cigás também disponibiliza à população um simulador de economia de combustível em formato de calculadora digital, no endereço gnv.cigas-am.com.br. O objetivo da ferramenta é fornecer para as pessoas dados sobre a economia mensal que o gás natural veicular (GNV) proporciona em relação aos combustíveis líquidos. Outra importante função é informar a média de tempo de retorno do investimento realizado na adaptação do carro para uso do GNV como combustível adicional.

Motorista de aplicativo há seis anos, Ivaldo Martins, foi mais um contemplado na campanha. Ele conta que utilizou a ferramenta para obter informações sobre o consumo, o preço do combustível e o rendimento do veículo. A partir da obtenção dessa análise dos custos e economia, ele percebeu que o gás natural é mais vantajoso e decidiu, então, converter o veículo e participar da campanha. “A vantagem do GNV em ser mais econômico que os outros combustíveis e o incentivo da campanha, com o bônus no valor de R$ 4 mil, foram fundamentais para que eu pudesse participar”, conta o beneficiado.

O diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, reforça que o GNV é um importante aliado no quesito econômico. “Ao optar pelo GNV, os condutores reduzem seus custos com combustível e ainda, diminuem o desgaste dos motores de seus veículos, além de garantir mais autonomia ao carro”, destaca.

Canais de atendimento da Campanha

Para mais informações sobre a Campanha, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] e/ou por aplicativo de mensagem por meio do telefone 98420-7876 no horário comercial das 8h às 17h.

