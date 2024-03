Jovens ribeirinhos e indígenas apresentam o espetáculo ‘Tempestade em Copo D’Água’

Jovens ribeirinhos e indígenas, do Projeto Grupo de Amigos Representando Ideias (Gari) apresentam o espetáculo ‘Tempestade em Copo D’Água’ neste sábado, 23 de março de 2024. A peça será encenada na Comunidade Três Unidos, às margens do Rio Negro, às 19h. O evento marca o encerramento das atividades do projeto.

O ator global Rafael Gualandi, Enzo de ‘Terra e Paixão’, é um dos convidados para a apresentação na comunidade.

O espetáculo é produzido e encenado por 14 jovens. Eles vão atuar e cantar suas histórias, seus sonhos e seus desejos para suas comunidades, em uma apresentação com cenário, figurino e música ao vivo.

A peça teatral já teve duas sessões em Manaus, em outubro do ano passado. Com a seca severa nesse período de fim do ano, foi necessário aguardar as condições climáticas adequadas para montar a estrutura cênica da apresentação na comunidade, neste começo de 2024.

A sessão especial é direcionada a convidados e aos comunitários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuazinho, que receberam o Projeto Gari durante os dois anos de atividades.

Para o coordenador do Projeto Gari, Adriano Rodrigues, o que diferencia as apresentações é a possibilidade de haver uma aproximação com a realidade que os jovens vivem no seu dia a dia.

“O espetáculo revive sonhos e desejos de muitos que moram dentro de comunidades. Essa peça vai trazer muitas respostas para eles. Sobre os resultados, já foram alcançados no decorrer do projeto, quando eles entenderam o seu protagonismo e o empoderamento comunitário”, comemora.

Esta apresentação do espetáculo tem o patrocínio do Instituto Alair Martins (IAMAR) e apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), da Fundação Amazônia Sustentável e do Restaurante Sumimi.

Sinopse

A peça narra a história de Juma, um jovem que vive um dilema: casar ou sair da comunidade onde mora para conquistar o mundo. Antes de decidir, ele acaba magoando todos ao redor, incluindo a noiva, Moema.

Assista ao teaser do espetáculo aqui (https://youtu.be/NnghSr6KxcM?si=KhMs59Ik9ulY1Yo4).

Elenco

Juma: Elinelson Moraes

Moema: Geovana Barbosa

Moema (filha): Vitória Dinis

Cleide: Tailane Cruz

Mulher de Vestido Vermelho: Tainara Kambeba

Clowns: Jean Salgado, Natan Araújo, Neucilane Moraes e Samuel Góis

Participação Especial: Evilásio Souza ( Elvislásio) e Ramilson da Silva (chefe)

Elenco de Apoio: Franciraldo Oliveira, Rodrigo Silva e Tailon Pontes.

Ficha Técnica

Direção Geral: Adriano Rodrigues

Produção Geral: Regina Queiroz

Texto: Mateus Nunes e Vitória Dinis

Roteiro e Preparação do Elenco: Adriano Rodrigues

Figurino: Maurício Duarte

Visagismo: Yule Castro

Cenografia: Juca Di Souza.

Sonoplastia: Pedro Peres

Iluminação: Evandro Repolho

Produção Musical: Breno di Andrade, Gabriel Lima, Josias Junior, Mário Coelho.

Assessoria de Imprensa: Edilene Mafra e Mayane Batista (Amazon Media And Checking)

Social Media: Ana Camargo

Audiovisual: Marcelo Ramos

Apoio Técnico e Logístico: Deuziney Silva, Bruno Lima, Dani Saterê, Nilson Oliveira, Raimunda Marques, Raimundo Kambeba, Raimundo Souza, Raylene Dias e Neurilene Cruz

Projeto Gari

O Projeto Grupo de Amigos Representando Ideias (Gari) leva arte e educação a jovens de comunidades ribeirinhas do Amazonas. Em dois anos, realizou atividades na comunidade Três Unidos, do povo Kambeba, que está situada na margem esquerda do Rio Negro, dentro da RDS Puranga Conquista e APA Aturiá-Apuazinho.

*Com informações da Assessoria

