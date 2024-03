Lances questionáveis: ex-árbitro faz análise de pênaltis marcados para Espanha

Comentarista da Globo, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, discordou das decisões do juiz em Madri.

A Seleção Brasileira empatou a partida duas vezes e o placar de 3 a 3 contra a Espanha, nesta terça-feira (26), em amistoso disputado no Santiago Bernabéu, em Madri, foi bem recebido em um momento de reconstrução técnica vivenciado pela equipe.

Apesar do cenário positivo, em um jogo fora de casa, a arbitragem causou dúvidas entre os profissionais de futebol. Paulo César confirma exigir incoerência na marcação de pênaltis a favor da Espanha.

“Ele demora para apitar, olha para o assistente, mostra uma insegurança na jogada e tem uma tomada de decisão equivocada. O João Gomes pisa no chão, ocupa o espaço e chega a recolher a perna. O Yamal que já estava desequilibrado, se joga buscando o contato. Foi uma ação tranquila do João Gomes. Não houve o pênalti”, explica Paulo César, em análise realizada na transmissão ao vivo, sobre a primeira penalidade máxima marcada aos 12 minutos do primeiro tempo.

A segunda marcação de pênalti convertida aos 87 minutos por Rodri também foi contestada por Paulo César:

“Uma disputa absolutamente normal. O Beraldo chega ocupando o espaço com Carvajal, que chuta a bola e busca o contato. A maneira como ele cai já é um bom indicador para o árbitro não marcar nada. Mais uma vez ele demora, olha para o assistente e marca a penalidade. Não houve ação de imprudência do Beraldo”, completou o ex-árbitro, sobre o segundo lance.

