Sine Amazonas divulga 53 vagas de emprego nesta quarta-feira (6)

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 53 vagas de emprego para esta quarta-feira (6).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am).

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

4 VAGAS: INSPETOR (A) DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de qualidade, ferramentas de qualidade, inspetor de qualidade, metrologia básica, ter disponibilidade de horário e certificado de reservista em mãos, documentação completa e currículo atualizado.

3 VAGAS: EXPEDIDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR 11, NR12, operador de empilhadeira, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

5 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em inventário e estoque, ter informática básica, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

5 VAGAS: ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Amplo conhecimento no sistema SAP, informática básica, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

5 VAGAS: ARMAZENISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de operador de empilhadeira, NR11, NR12, informática básica, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário e certificado de reservista em mãos, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento intermediário em Excel, ter domínio em informática para elaboração de apresentação, disponibilidade para trabalhar em regime de embarque 14×14 (Município de Silves), documentação completa e currículo atualizado.

4 VAGAS: REBOBINADOR DE MOTORES ELÉTRICOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável ter curso de rebobinador de motores elétricos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em estágio, ter CREFITO Ativo, especialização ou formação em ABA, ter conhecimento em atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

5 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em atendimento no comércio ou vendas em geral, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

