Palestra sobre Motivação Pessoal será ofertada pela Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Uma palestra on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”, que vai ter como tema “Motivação Pessoal: Como Conquistar Seus Sonhos” será ministrada pela psicóloga Tânia Litaiff, na segunda-feira (11), das 15h às 16h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams. A ação é promovida pela Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (8), e vai abrir 100 vagas.

Os interessados devem acessar o link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) e realizar a inscrição nesta sexta-feira, até as 17h.

“O Conexão de Aprendizagem da próxima segunda-feira traz um tema super importante: motivação pessoal, para todas as pessoas que desejam alcançar seus objetivos e não sabem por onde começar. Contaremos com a participação da psicóloga Tânia Litaiff para ministrar esse conteúdo. Todos que participarem da palestra até o final, receberão certificado, então é uma ótima oportunidade para quem deseja se qualificar, aprender e colocar em prática tudo o que foi ensinado”, destacou a diretora do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48h após a palestra.

Palestrante

Tânia Longhi Vargas Litaiff é formada em Psicologia, Administração e Terapia em Saúde Mental. Trabalhou em instituições financeiras de 2000 a 2018, com foco em atendimento ao cliente/público e, atualmente, presta serviços de consultorias e gestão em Recursos Humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, atendendo empresas e instituições.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

*Com informações da assessoria

