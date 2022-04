Prefeitura promove multivacinação e serviços à saúde até as 16h deste sábado (16)

Além das vacinas do calendário infantil e da coleta do preventivo, as 43 unidades abertas neste sábado irão oferecer vacinas contra influenza e sarampo

Manaus (AM) – O sábado (16) será de intensificação da multivacinação infantil, da vacinação contra influenza, sarampo e Covid-19 e de oferta de exames preventivos à população manauara. Os serviços serão oferecidos pela Prefeitura de Manaus em 43 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em todos os distritos da área urbana, até as 16h.

A mega-ação tem como objetivo principal diminuir a quantidade de crianças menores de 1 ano em atraso com as vacinas Pentavalente (aplicada aos dois meses de idade) a da poliomielite (aplicada aos nove meses) e também aumentar o número de mulheres de 25 a 64 anos atualizadas com o exame preventivo do câncer do colo do útero (colpocitológico).

As duas coberturas são prioritárias e estão entre os sete indicadores do Previne Brasil, programa que mede, a cada quatro meses, o desempenho dos municípios na execução da atenção básica e utiliza as metas alcançadas para o cálculo de financiamento.

“No último quadrimestre, Manaus alcançou o primeiro lugar na avaliação, mas ainda precisamos melhorar em alguns itens e esses dois, vacinação infantil e exame preventivo, são os mais importantes no momento”, explica o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho.

Crianças precisam atualizar a vacinação. Foto: Divulgação/Semcom

O secretário destaca a preocupação do município em relação às coberturas vacinais. Ele alerta para o risco do retorno de doenças já erradicadas, como a poliomielite, da qual o Brasil está livre desde a década de 1990, e que acaba de ressurgir em outros países, acendendo o alerta mundial para a necessidade de ampliar a vacinação das crianças.

Djalma Coelho cita, ainda, a ameaça de sarampo, uma vez que 90% dos casos registrados no país este ano ocorreram na região Norte. “Ou seja, estamos rodeados pelo risco e a barreira mais segura é a vacina”. Entre 2019 e 2020, Manaus registrou nove casos da doença e desde 2021 não há novas notificações.

Serviços

Além das vacinas do calendário infantil e da coleta do preventivo, as 43 unidades abertas neste sábado irão oferecer vacinas contra influenza e sarampo para os públicos contemplados na primeira etapa da campanha nacional de vacinação (trabalhadores da saúde e pessoas acima de 60 anos).

43 unidades podem receber a população. Foto: Divulgação

Outros serviços, como a mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, vacinação contra a Covid-19 para o público de 12 anos ou mais, teste rápido para hepatite, sífilis e HIV, e outras atividades, incluindo consultas e dispensação de medicamentos, estarão disponíveis em unidades de referência.

A relação completa das unidades, com endereços, serviços disponíveis e documentação exigida, pode ser consultada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), diretamente pelo https://bit.ly/sabadaosaude e nas redes sociais da Secretaria (@semamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 também será oferecida neste sábado para as crianças de 5 a 11 anos nos cinco pontos estratégicos exclusivos para o atendimento infantil – Studio 5 Centro de Convenções e Parque da Criança, na zona Sul, Sesi-Clube do Trabalhador no Sesi, e Sambódromo, na zona Oeste, todos com funcionamento das 9h às 16h. A vacina também vai estar disponível no shopping Via Norte, zona Norte, das 10h às 16h.

Para os adultos serão 27 pontos de vacinação, sendo 24 unidades de saúde que abrirão às 8h, uma hora mais cedo, e três pontos estratégicos, funcionando a partir das 9h – Sambódromo, na zona Oeste, Studio 5, na zona Sul, e shopping Phelippe Daou, na zona Norte. Tod​as​ as unidades de saúde e pontos estratégicos ficarão abertos até as 16​h​.

O usuário também pode consultar as informações sobre a imunização contra a Covid-19 nas no Instagram da Semsa (@semamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

