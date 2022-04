Lanterna da competição, Furacão tenta frear o Fla no Brasileirão

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Athletico recebe, na Arena da Baixada, o Flamengo. Os times se enfrentam neste sábado (23), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 15h30 (de Manaus).

Os Rubros-negros estão em situação opostas na tabela da competição nacional. O Furacão tenta sair da lanterna da competição, enquanto o time carioca busca a liderança.

Vale lembrar que as duas equipes tiveram embates marcantes nos últimos anos, especialmente pela Copa do Brasil, mas se encontram em situações distintas no momento.

Em evolução sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo está invicto, com dois empates e uma vitória após três jogos do Brasileirão. O Athletico, por sua vez, perdeu as duas partidas que disputou pelo campeonato, e busca recuperar-se, agora com Fabio Carille, que dirigirá o Furacão pela terceira vez neste sábado (23).

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data e hora: 23 de abril de 2020, às 15h30 (de Manaus)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (FIFA/SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

ATHLETICO (Técnico: Fabio Carille)



Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Pablo Siles, Bryan García e David Terans; Canobbio, Vitinho (Cuello) e Marcelo Cirino (Pablo).



Suspensos: –

Pendurados: –

​Desfalques: Hugo Moura (contrato)

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)



Hugo Souza (Santos); Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.



Suspensos: –

Pendurados: João Gomes e Gabriel Barbosa

​Desfalques: Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Matheuzinho, Ayrton Lucas, Matheus França, Vitinho e Bruno Henrique (lesionados).

*Com informações do Lance

