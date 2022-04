Artista Rafa Militão lança single “Fênix” com Karen Francis

Manaus (AM)- Assim como a ave que renasce das cinzas, o single Fênix é um renascimento, que une a cadência de um beat de trap a uma letra forte e representativa.

Rafa Militão e Karen Francis lançaram na última sexta-feira (29) o single autoral “Fênix”, no canal oficial de Rafa Militão no Youtube.

“A Karen é alguém por quem tenho muita admiração e sempre quis esse feat com ela. Quando esse som surgiu, forte e preto como a gente (risos), ela foi a primeira pessoa que pensei em chamar para participar. Não faria sentido se fosse outra pessoa. Além de rolar uma afinidade grande no trampo, também tem rolado na vida. O que me deixa mais confortável ainda com a minha escolha”, conta a DJ, compositora e produtora cultural.

Ainda de acordo com Rafa Militão, a música pretende trazer à tona a força de uma população negra e originária da Região Norte que por tanto tempo foi silenciada e hoje, movimenta-se em busca de uma retomada e visibilidade.

“Fênix marca o encontro de duas mulheres negras amazonenses que carregam em suas trajetórias, histórias de luta, coragem e superação, especialmente para falar sobre seus traumas, quedas e conquistas”, diz Militão.

Depois de uma longa caminhada, as artistas tomaram o poder de narrar suas trajetórias e trouxeram em suas letras a força e representatividade de suas vivências como mulheres negras e amazônidas.

Representatividade histórica

Com base na história da região Norte, o videoclipe é carregado de referências, como lugares símbolos para a cidade de Manaus. Um dos espaços apresentados na produção, é o Reservatório do Mocó, que antes de sua construção era utilizado por mulheres que carregavam baldes de águas retirados dos igarapés para as atividades domésticas, mas que por não receberem nenhum tipo de tratamento, a água utilizada ocasionava doenças que levaram muitas pessoas a morte.

Além disso, o videoclipe também traz a herança arquitetônica dos tempos da borracha, um período de muito enriquecimento para o norte e para o país, e apresenta uma proposta de re-ocupação e ressignificação de lugares antigamente utilizados para escravização, unindo tudo isso sob a trilha sonora de Fênix.

Ainda no sentido de reocupação e conquista, a artista manauara convidou outros artistas nortistas para terem suas obras de arte expostas em tela nos cenários do clipe.

“As obras podem ser notadas em diferentes momentos como uma forma de representar todos os nossos, sob o olhar de Bell, Da Cor do Barro e Koda”, explica Militão.

Sobre a artista

Rafa Militão é cria da Zona Sul de Manaus, formada em Publicidade e Propaganda. Após 8 atuando no mercado da comunicação manauara, ela decidiu abandonar a carreira na publicidade, para dedicar-se intensamente a viver de música. Atuando como DJ, durante a pandemia a artista também percebeu seu potencial como compositora e no último ano tem lançado músicas autorais.

Além disso, Rafa também atua como produtora cultural, responsável por idealizar projetos como Resenha da Rafa, Rafa convida e alguns outros projetos e colaborações. No mês de marco, Rafa Militão fez mais de 40 shows em Manaus e teve um aumento de 171% de contas alcançadas no Instagram.



O trap “Fênix” é um projeto vencedor do Edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa através da ManausCult e Prefeitura de Manaus.

