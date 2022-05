Show do Guns N’ Rose em Manaus se torna cada vez mais uma realidade

Manaus (AM) – Após o Prefeito David Almeida revelar que pretende trazer a banda Guns N’ Rose para Manaus durante o Festival Sou Manaus Passo a Paço 2022, em setembro, a possibilidade que parecia impossível aos olhos de alguns, se torna cada vez mais uma realidade.

Indícios apontam que a banda norte-americana, que estará no Brasil em setembro para se apresentar no Rock in Rio, virá ao país mais cedo e ocupará o posto de atração principal de um dos dias do evento amazonense.

As especulações ficaram mais fortes quando o prefeito publicou uma foto com a maior promotora de eventos de Manaus, Beth Dezembro, dando a entender que estava realizando tratativas para a realização do show.

Além disso, na noite do último domingo (1º), Beth publicou nas redes sociais uma imagem que apontava que os manauaras teriam uma grande novidade. A imagem faz referências a elementos representativos da banda.

Apesar do anúncio ainda não ter sido feito oficialmente, nos comentários da publicação, fãs da banda entenderam a referência e deram como certa a chegada do Guns N’ Rose em Manaus.

Outra evidência da banda em solo amazonense, é a confirmação do jornalista cultural José Norberto Flesch, conhecido por divulgar shows no Brasil e a informação sempre se concretizar, o que indica que realmente o show pode acontecer em Manaus e fará história no cenário cultural amazonense.

