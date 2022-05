Show “Esse Rock Vai Dar Samba” volta para Manaus neste sábado (28)

Manaus (AM)_ Devido ao sucesso, o show “Esse Rock Vai Dar Samba”, que teve sua primeira edição do ano no início de maio e a pedido dos fãs, no próximo dia 28 de maio, Luso Neto retorna com o mesmo show, agora no Rio Pub 366.

Com a mesma energia contagiante de sempre, o bis terá seu lugar no Rio Pub 366 no sábado (28), a partir das 21h.



O show é inspirado em lembranças das cantorias de sua mãe e o cantor, irreverente e muito criativo, montou um repertório que reúne grandes sucessos do samba e mistura com os clássicos do Rock brasileiro e internacional.



Elaborado em 2021, durante a pandemia, o projeto foi apresentado pela primeira vez em uma live privada, transmitida pelo YouTube, tendo alcançado um número grande de público e de retorno para o cantor.

Quando foi permitida a volta aos palcos, foi naturalmente apresentada como a grande novidade, pela capacidade que Luso Neto tem de mostrar-se versátil, eclético, capaz de tornar um desafio em algo plasticamente indispensável ao gosto de seu público.



Mantendo o formato, Luso convida algumas personalidades que se identificam com o projeto. Desta vez, os convidados especiais serão Alessandra Vieira, do grupo Samba Com as Moças e o sambista amazonense Léo Monteiro.



“É um projeto muito bonito! E poder contar com a presença de pessoas tão queridas no palco só engrandece e reafirma o que pensei para Esse Rock Vai dar Samba”, diz Luso Neto.

