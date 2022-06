Fluminense perde com gol contra de Luccas Claro

O Estádio Alfredo Jaconi sofreu com a forte chuva que tomou conta de Caxias do Sul, na manhã deste domingo (5). Diante disso, o gramado ficou impraticável, o que dificultou a partida entre Juventude e Fluminense. Em campo, os gaúchos derrotaram o Tricolor por 1 a 0, com gol contra de Luccas Claro, e deixaram a zona de rebaixamento do Brasileirão de forma momentânea.

O próximo compromisso do Tricolor no Brasileirão será na quarta-feira, às 20h30 (de Manaus), contra o Atlético-MG, no Maracanã. O Juventude, por sua vez, volta a atuar em seu estádio, desta vez contra o Athletico-PR, também na quarta, às 18h (de Manaus).



GRAMADO IMPRATICÁVEL

Desde o início da partida, ambas as equipes tiveram muita dificuldade em dar sequência às jogadas em virtude da chuva e da irregularidade do gramado. Na primeira chegada dos donos da casa,

Jean dominou na entrada da área e arriscou, de longe, para Fábio fazer uma defesa segura.



NA FORÇA FÍSICA

Em outra boa chegada, Caio Paulista afastou a bola, e William Matheus cabeceou, assustando a meta tricolor. Mais à vontade em campo, o Juventude conseguiu abrir o placar em uma lambança da defesa do Fluminense e de forma chorada.



Sendo assim, Vitor Gabriel tentou finalizar de longe, porém a bola desviou em Manoel e sobrou para Pitta. O jogador tentou empurrar a bola para o fundo das redes, mas Luccas Claro a colocou contra o próprio patrimônio. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes assinalou gol contra do zagueiro.



GOL ANULADO

O Fluminense não conseguia levar perigo ao gol adversário e teve muita dificuldade em conduzir a bola. Com isso, Paulo Henrique avançou livre de marcação depois de receber um bom passe de Pitta. Contudo, o árbitro assinalou impedimento no lance. Na única boa chance dos cariocas, Luccas Claro tentou, de cabeça, mas a bola foi para fora.



MUITA ÁGUA E CRUZAMENTOS

Na volta do intervalo, Fernando Diniz optou por colocar mais força física em campo e apostar na bola longa. O Fluminense, então, foi em busca do empate, mas ainda com muita dificuldade para avançar e furar o bloqueio adversário. Mas foi o Juventude quem assustou com Vitor Gabriel, que aproveitou o cruzamento e obrigou Fábio a fazer boa defesa.



ÂNIMOS QUENTES

Os cariocas tentaram por cima, com muitos cruzamentos e bolas longas. Cris Silva tentou alçar a bola na área, mas o goleiro César afastou o perigo da área. Com os ânimos quentes, o árbitro expulsou Ricardo Oliveira, médico do Fluminense, e Nonato, que não entrou em campo e ficou no banco de reservas.



No fim, a vantagem do Juventude permaneceu, e os gaúchos deixaram a zona de rebaixamento, com 10 pontos, de forma momentânea. O Fluminense, por sua vez, segue no meio da tabela com 11.

