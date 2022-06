Bolsonaro vem a Manaus na segunda quinzena de Junho

Manaus (AM) – O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) pode vir ao Amazonas pela segunda vez no 1º semestre de 2022. A confirmação foi feita em primeira mão nesta segunda-feira (06), nove dias após a vinda do chefe do Executivo federal ao Estado, pelo pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL). Bolsonaro esteve na capital amazonense no último dia 28 para a 28ª edição da ‘Marcha Para Jesus’.

Em entrevista à TV Norte Amazonas, filiada do SBT, o pré-candidato destacou que convidou pessoalmente Bolsonaro a voltar ao Estado e pontuou ainda que no decorrer da semana deverá divulgar mais detalhes da programação do presidente no Amazonas. Menezes afirmou que Bolsonaro deverá participar de pelo menos dois grandes eventos em Manaus.

“O presidente estará em Manaus na segunda quinzena deste mês para participar de pelo menos dois grandes eventos. Quando estava vindo para cá, estava sugerindo a programação ao Palácio do Planalto e assim que tivermos esse retorno, deveremos comunicar à população”, comentou.

Alfredo Menezes é o principal articulador político de Bolsonaro no Amazonas e será o coordenador da campanha de reeleição do presidente no Estado, como ocorreu em 2018. O pré-candidato já passou por quase todos os municípios do interior do Amazonas e apresentou parte de seu relatório à Bolsonaro, que segundo o militar da reserva, tem um carinho especial pela região e um compromisso firmado com à população local.

Para a TV Norte, Menezes aproveitou para reafirmar o seu compromisso pela defesa do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), mas que o próximo senador terá um papel importante de buscar o fortalecimento de novas matrizes econômicas para o Estado, que possui vocação natural para o Turismo, bioeconomia, alavancar o setor primário como a produção do pescado, e a exploração sustentável da mineração para ajudar a desenvolver ainda mais os municípios do interior.

*Com informações da assessoria

