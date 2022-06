Escola de Manaus promove concurso de desenho

Manaus (AM) – Em comemoração ao aniversário de 60 anos da unidade, a Escola Estadual Professora Diana Pinheiro, localizada na zona Sul de Manaus, realizou, nesta quarta-feira (8), um concurso de desenhos com os estudantes da unidade.

Durante o dia, foram realizadas apresentações e atividades interativas para prestigiar a escola pelos seus 60 anos de atuação na educação.

Com o tema “60 anos da EE Diana Pinheiro”, 33 estudantes da unidade participaram do concurso, que ocorreu em todos os turnos da escola: matutino para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, vespertino com 1ª a 3ª série do Ensino Médio, e noturno pela Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os vencedores de cada turno ganharam troféu, uma caneca personalizada e um ingresso para o cinema.

Alícia Vitória Souza. – Arquivo pessoal

A vencedora do turno matutino, Alícia Vitória Souza, do 6º ano, diz que participar do concurso foi divertido.

“Eu que fiz o desenho todo, fiz a fachada da escola e me desenhei nela para representar como eu vejo a escola. É o meu sonho desenhar no futuro, então estou muito feliz com o resultado”, pontua Alícia.

Os demais vencedores foram os estudantes Lenneth Silmeria da Silva e Silva, da 1ª série do EM do turno vespertino e Douglas Coelho de Seixes, do EJA do turno noturno.

A votação para eleger os ganhadores foi realizada por meio das redes sociais da escola, como Whatsapp e Instagram escolar.

O professor de Biologia e Ciências da unidade, Jorge Viana, comenta que a proposta era um incentivo sobre a representação da escola na perspectiva dos alunos.

“Todos os estudantes foram orientados sobre o tema e como participar do concurso. É muito bom ver as visões dos alunos, ver como cada um vê a escola de uma maneira diferente e bonita”, diz o professor.

professor de Biologia e Ciências da unidade, Jorge Viana. – Arquivo pessoal

Além dos desenhos, os estudantes produziram e apresentaram um documentário em comemoração ao aniversário da escola, realizaram apresentações culturais, um momento cívico, sorteios, bingos e leitura de poesias de autores famosos da literatura e autorais, feitas pelos alunos do turno noturno.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Estudantes são premiados em Concurso Cultural em Manaus

Aluno de escola estadual do AM é selecionado para intercâmbio nos EUA

Escola estadual é entregue revitalizada na Compensa